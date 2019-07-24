Восьмимесячный эксперимент SIRIUS-20 стартует осенью следующего года

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Имитирующий полет в дальний космос изоляционный эксперимент SIRIUS-20 продолжительностью восемь месяцев стартует в третьем квартале следующего года, сообщает Институт медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП РАН).

"Восьмимесячный эксперимент SIRIUS-20 планируется начать в третьем квартале следующего года", - сказали в пресс-службе ИМБП.

Там сообщили, что в июле в Москве в Государственном научном центре ИМБП РАН состоялись рабочие встречи руководства института с полномочными представителями Human Research Program (HRP) NASA, Европейского космического агентства (ESA) и Германского космического агентства (DLR).

"Стороны подтвердили свои намерения сотрудничать в рамках международного космического проекта SIRIUS. Были обсуждены проект возможного сценария, график подготовки к восьми- и двенадцатимесячным экспериментам, а также требования к членам будущих экипажей миссий", - сказали в пресс-службе.

В прошлую среду в Москве завершился четырёхмесячный эксперимент SIRIUS-19, имитирующий полет на Луну.

Он проходил в наземном комплексе на базе ИМБП РАН.

К четырехмесячной имитации экспедиции на Луну в рамках проекта SIRIUS смешанный экипаж приступил в 14:00 МСК 19 марта. В среду, 17 июля, члены экипажа также в 14:00 покинули Наземный экспериментальный комплекс в Москве.

"Данный четырехмесячный эксперимент имитирует перелет экипажа из шести человек до Луны с последующим облетом и поиском места приземления, приземление четырех членов экипажа для проведения операций на поверхности, пребывание на орбите Луны для приема транспортных кораблей и дистанционного управления лунным ровером для подготовки базы, последующее возвращение на Землю", - сообщал ранее главный менеджер эксперимента Марк Белаковский.

Экипаж был смешанным как по национальному составу, так и по гендерной принадлежности.

Участники эксперимента выполнили обширную программу экспериментов по изучению влияния изоляции в замкнутом пространстве на психологию и физиологию человека и отношения в гендерно смешанном экипаже. Результаты исследований помогут при подготовке к длительной космической исследовательской миссии.

Программа проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) проводится совместно ИМБП и NASA HRP в кооперации с космическими агентствами (Роскосмос, DLR, CNES), предприятиями космической отрасли (РКК "Энергия", ЦПК им. Ю.А.Гагарина), организациями-партнерами при широком участии специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран.