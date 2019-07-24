В ФСВТС заявляют о сохранении спроса на системы ПВО С-400

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Число стран, которые хотят купить у России системы ПВО С-400, не уменьшилось после решения Вашингтона не поставлять Анкаре истребители F-35, сообщил глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я могу вам одно сказать: желающих купить С-400 не убавлялос, вне зависимости от того, купили бы С-400 наши турецкие партнеры или нет", - сказал Шугаев.

Россия исполнит контракт на поставку С-400 Турции в 2019 году, сообщил "Интерфаксу" на прошлой неделе вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы очень четко идем по графику контракта, не сорвав ни одного мероприятия. Реализация контракта, включая подготовку турецких специалистов, безусловно, завершится в этом году", - сказал Борисов.

Поставки С-400 Турции официально начались 12 июля.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

В прошлую среду США заявили, что решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 делает невозможным участие Анкары в программе F-35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок Анкаре закупленных ею истребителей F-35 "грабежом".

Эрдоган сообщил, что Турция уже заплатила за истребители $1,4 млрд. Четыре самолета уже поставлены. "Мы заключили соглашение о закупке 116-ти F-35. И мы не являемся просто рынком сбыта, мы участвуем в производстве. Некоторые части самолета производятся в Турции", - сказал он.