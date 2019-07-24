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24.07.2019
Военное обозрение

На Украине создаются группы быстрого реагирования на Азовском море

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Сегодня особое внимание на себя обращает заявление американского чиновника, сообщившего о создании на Украине новых боевых формирований. Одно дело, когда об этом заявляют украинские генералы, и совсем другое, когда ньюсмейкером становится чиновник американского аппарата.

Источник изображения: topwar.ru

Выступая в ходе "круглого стола" Морской охраны ГПС (государственной погранслужбы) Украины, временный поверенный в делах США по Украине Уилл Тейлор сделал заявление о том, что на Украине появились группы быстрого реагирования на Азовском море.

По словам Тейлора, участие в создании таких групп принимали Соединённые Штаты Америки. Чиновник из США разъяснил свои слова:

Мы выделили Украине 4 млн долларов на развитие сил на Азове.

Стало известно, что группы быстрого реагирования ГПС Украины размещаются в Бердянске и Мариуполе. К ним приписаны несколько катеров (на первом этапе - два). По некоторым данным, в состав технического оснащения таких групп со временем войдут вертолёты и водолазное снаряжение.

Тейлор:

Мы хотим обеспечить надёжную защиты Украины по всей морской границе. Мы надеемся на то, что уже через месяц откроем новые подразделения и они начнут свою работу.

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Страны
США
Украина
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