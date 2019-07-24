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24.07.2019
Интерфакс-АВН

Отмена санкций против Эритреи продвинет ее торгово-экономические контакты с РФ - Богданов

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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Решение президента России Владимира Путина об отмене санкций в отношении Эритреи позволит развивать торговые и финансовые отношения между двумя странами, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Речь идёт о наших финансовых взаимоотношениях, межбанковском сотрудничестве. Это очень важное решение, которое необходимо было для продвижения наших контактов в сфере бизнеса и торгово-экономических связей", - сказал Богданов, отвечая на вопрос о том, означает ли снятие санкций с Эритреи возможные поставки оружия в страну.

Путин накануне отменил санкции в отношении Эритреи, введенные в связи с принятием соответствующей резолюции СБ ООН 1907 от 23 декабря 2009 года.

Российские санкции, в частности, предусматривали запрет всем государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам на поставки Эритрее вооружений, оружия, боеприпасов, боевых машин и военной техники, а также запчастей для них. Кроме того, был введен запрет на оказание этому государству услуг по обучению, предоставление технической, финансовой и иной помощи, которые связаны с военной деятельностью.

Еще один запрет касался приобретения в Эритрее вышеуказанной продукции и услуг.

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Страны
Россия
Эритрея
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
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