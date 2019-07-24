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24.07.2019
Lenta.ru

В России поставили оценки F-22 и F-35

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Источник изображения: Фото: Matt Cardy / Getty Images

Российский Су-57 лучше американских F-22 Raptor и F-35 Lightning II отвечает критериям истребителя пятого поколения, пишет в "Звезде" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

В своей публикации автор самостоятельно оценил по пятибалльной шкале перечисленные самолеты в части малозаметности, боевой эффективности, боевой информационности, обороноспособности, маневренности и бесфорсажной скорости полета.

Су-57 получил от Леонкова по пять баллов по всем шести позициям, набрав в общей сложности 30 баллов. Следом за ним идет F-22 Raptor с 20 баллами. F-35 Lightning II получил 16 баллов.

Автор уверен, что F-22 Raptor и Су-57 имеют сопоставимые боевую эффективность и маневренность. Боевой информационности и обороноспособности американского истребителя Леонков поставил по одному баллу.

За малозаметность F-22 Raptor получил от эксперта один балл, а F-35 Lightning II — три. Последний истребитель за боевую эффективность, маневренность и бесфорсажную скорость полета получил по два балла.

В июне сообщалось, что F-35A Lightning II из 12-й партии обойдется Пентагону в 81 миллион долларов, что меньше предыдущих цен на данную модель самолета. Сегодня выпущено более 400 единиц F-35 Lightning II вариантов A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

В мае президент России Владимир Путин заявил о приобретении Минобороны до 2028 года 76 истребителей Су-57.

В августе 2011 года американская компания Lockheed Martin завершила сборку фюзеляжа последнего (187-го по счету) F-22 Raptor.

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Страны
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
F-35A
ПАК ФА
Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Истребитель 5 поколения
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