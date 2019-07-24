Руководство довело? Что погубило экипаж "Лошарика"

Спасение экипажа АС-31 "Лошарик" оказалось нарушением закона

У экипажа подводной станции "Лошарик" была возможность спастись, но они остались на борту, согласно "Руководству по борьбе за живучесть", сообщают СМИ. Документ предписывает подводникам оставаться в том отсеке, где их застал пожар, и бороться там с аварией. Из-за этого 1 июля в Баренцевом море погибли 14 моряков.

Экипаж атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик", которая потерпела аварию в Баренцевом море, мог спастись в полном составе, но предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте России "Руководству по борьбе за живучесть", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания рассказали, что произошедшая авария, во всяком случае, на начальной стадии, не представляла большой опасности для экипажа, и все находившиеся на борту АС-31 люди могли эвакуироваться через шлюзовое устройство на лодку-носитель. К тому же, у каждого из членов экипажа было при себе портативное дыхательное устройство ПДУ-3, которое позволяло продержаться не менее 20 минут без кислорода даже при очень сильном задымлении.

Но принятый распорядок предписывает моряку-подводнику находиться в том отсеке, где его застал пожар.

Газета, ссылаясь на данные участников расследования, указала, что моряки до последнего боролись за живучесть станции и израсходовали на тушение пожара все имеющиеся на борту средства.

"Коммерсант" назвал одной из вероятных причин случившегося взрыв литий-ионной аккумуляторной батареи российского производства. Она была установлена на "Лошарике" вместо прежних украинских серебряно-цинковых аккумуляторных батарей. Изучая сопроводительную документацию к продукции "Ригеля", эксперты, как утверждают источники издания, обнаружили помимо прочего сертификаты, подтверждающие, что переданные флоту батареи прошли испытания на взрывобезопасность. Теперь следствие выясняет, кто и каким образом испытывал изделия и почему при этом не присутствовали представители заказчика - Минобороны.

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел в российских территориальных водах 1 июля. Об инциденте сообщили в Минобороны России. Возгорание началось во время проведения батиметрических измерений. 14 моряков-подводников погибли, отравившись продуктами горения.

"Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства. В настоящее время аппарат, где произошел пожар, находится на военно-морской базе в Североморске Мурманской области. Он предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах российского ВМФ.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, смертельный инцидент в Баренцевом море произошел из-за пожара в аккумуляторном отсеке.

Такое заявление он сделал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Далее он [пожар] получил некое распространение", - рассказал министр. Благодаря геройским действиям экипажа удалось спасти гражданского специалиста, находившегося на борту, подчеркнул он.

Выяснением обстоятельств трагедии занимается комиссия под руководством главкома ВМФ Николая Евменова, сообщил РБК 10 июля. Издание уточняет, что детали инцидента являются гостайной и не разглашаются. Вместе с тем известно, что ЧП произошло на атомной глубоководной станции, приписанной к 29-й дивизии, располагающейся на западном берегу Кольского залива.

По словам источника издания, авария произошла в носовом отсеке глубоководной станции АС-31. Причем точных данных, сколько человек находилось на борту, нет, но собеседник предполагает, что их было 24. Все они были офицерами.

Основными версиями произошедшего издание назвало короткое замыкание и диверсию. Впрочем, не исключено и внешнее воздействие.

После трагедии Владимир Путин удостоил четырех погибших в пожаре офицеров-подводников звания Героев России. Указ о посмертном награждении глава государства подписал 5 июля.

При этом высшие звания получили капитаны первого ранга Андрей Воскресенский, Денис Опарин, Константин Сомов и капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, который спас гражданского специалиста.

Еще десять погибших подводников были удостоены Орденов Мужества.

Награды посмертно получили подполковник медицинской службы Александр Васильев, каперанги Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин. В списке также числятся капитан-лейтенант Михаил Дубков, капитан второго ранга Александр Авдонин и капитаны третьего ранга Владимир Сухиничев и Виктор Кузьмин.

При этом командир глубоководного аппарата АС-12 "Лошарик" Денис Долонский ранее уже был удостоен звания Героя России, как и испытатель глубоководной техники Николай Филин. Долонского наградили еще в начале 2010-х годов за исследования Арктики и Антарктики. Филин получил звание Героя за "выполнение особо важного задания" и проявленные при этом мужество и героизм.

Лидия Мисник