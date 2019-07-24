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24.07.2019
Военное обозрение

В Китае заявили, что создали новую стелс-технологию

Разделы: Авиация
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В Китае создали новый тип материала, который в перспективе обеспечит самолетам и кораблям НОАК малую заметность для радаров. Об этом сообщает китайское издание South China Morning Post.

Источник изображения: Минобороны Китая

Как пишет издание, китайские ученые из института оптики и электроники Академии наук в Ченду создали новый тип материалов, который обеспечивает малую заметность для радаров. Этого ученым удалось добиться благодаря разработанной математической модели, с помощью которой смогли отработать поведение электромагнитных волн при взаимодействии с поверхностью металла, покрытой микроскопическими узорами.

Данная разработка помогла создать мембрану, известную как "металлоповерхность" — она поглощает излучение радиолокаторов в самом широком спектре

- заявил профессор Ло Сянган.

Сообщается, что уже были проведены испытания, подтвердившие свойства новой технологии. По словам специалиста по технологиям незаметности из университета Фудань в Шанхае, который принимал участие в эксперименте, использование данной технологии на самолете или корабле позволит обмануть "любую радиолокационную станцию".

При этом отмечается, что в отличии от применяемых в настоящее время технологий снижения радиолокационной видимости самолета, новая технология не требует значительных изменений формы самолета или покрытия его радиопоглащающими покрытиями.

Изменения формы самолета ухудшаю аэродинамику, а краски недолговечны и дороги, а также эффективны лишь в ограниченном спектре излучения

- пишет издание, при этом добавляя, что во время эксперимента новая технология вызвала затухание отраженного радиолокационного сигнала до 30 децибел в диапазоне 0,3-40 гигагерц.

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Страны
Китай
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