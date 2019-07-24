На Дону РЭБ-машины пятого поколения отразили кибератаку противника

В Ростовской области военнослужащие отразили кибератаку условного противника. К учениям привлекались командно-штабные машины пятого поколения Р-145БМ1 "Чайка", а также станции связи "Андромеда-Д" и "Белозер".

Маневры связистов прошли на полигоне Кадамовский.

"В ходе учения была обеспечена устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии условного противника, нарушении функционирования компьютерных сетей из-за вирусных атак и вредоносных программ, а также "сетевых атак" на каналы связи войск с целью искажения и подмены передаваемой информации", - сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Ключевая роль выпала на долю новейших командно-штабных машин "Чайка". Созданные на базе бронетранспортера КШМ оснащены самыми передовыми средствами связи, позволяющими осуществлять передачу данных по закрытым каналам, в том числе через спутниковую связь. Машины способны вести круговое наблюдение за полем боя с выводом видеоинформации на автоматизированное рабочее место, а также способностью транслировать видеоизображение в штаб военного округа.

Новейшая КШМ обеспечивает в движении радиосвязь в УКВ диапазоне на расстоянии до 25 километров, а при развертывании стационарной антенны - до 55 километров. КВ-радиостанции могут работать на расстоянии до 340 километров.

Благодаря встроенной системе ГЛОНАСС "Чайка" обеспечивает автоматическое определение координат и их изменение на электронных картах местности различного масштаба. Кроме того, оборудование интегрировано с комплексом "Стрелец", что позволяет видеть на поле боя местоположение и состояние каждого бойца. Экипаж КШМ - шесть человек.

Всего в учениях принимало участие 300 военнослужащих и 40 единиц техники.

Николай Грищенко