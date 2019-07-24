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24.07.2019
Военное обозрение

В ВСУ поставят цифровые тренажёры для подготовки расчётов "Бук-М1"

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Министерство обороны Украины объявляет о планах по совершенствованию подготовки расчётов комплексов ПВО "Бук-М1". Для этих целей приобретаются цифровые тренажёры, имитирующие работу на упомянутых зенитных ракетных комплексах. Первой такие тренажёры должна получить 96-я бригада ПВО, дислоцированная в Киевской области.

Источник изображения: topwar.ru

Объявлено, что за 3,2 млн грн будут закуплены мультимедийные тренажеры, которые позволят совершенствовать навыки личного состава ВСУ по эксплуатации огневых установок 9А310М1. Ещё около 2,6 млн грн выделяется на закупку станции обнаружения целей 9С18М1 и ПБУ (пункт боевого управления) 9С470М1.

Помимо этого 96-я киевская зенитная ракетная бригада получит цифровой комплекс моделирования боевой обстановки за 2,14 млн грн. Этот комплекс позволяет создавать единое информационное пространство для обучение расчётов дивизиона.

Предположительно, поставки будет осуществлять КБ "Логика".

Напомним, что в июле 2014 года украинские расчёты ЗРК "Бук" находились на Донбассе. Сразу после известной ситуации с MH17 Малайзийских авиалиний командование ВСУ отдало приказ о выводе подразделений ПВО из района Зарощенского. При выводе на одной из пусковых установок ЗРК "Бук-М1" было зафиксировано отсутствие ракеты. Это даёт повод считать, что военнослужащие бригады ВСУ, находившейся 17 июля 2014 года в районе Зарощенского, наносили удар по пассажирскому авиалайнеру. До сих пор нет данных от Минобороны Украины о перемещениях комплексов ЗРК в тот день.

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Страны
Малайзия
Украина
Продукция
9С18М1-3 СОЦ
Бук-М1
Проекты
Бук ЗРК
ИТ
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