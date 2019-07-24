Австралия будет вышибать "китайское влияние" из тихоокеанских союзников новым военным подразделением

Австралия создаст новое военное подразделение, предназначенное для обучения и оказания помощи Тихоокеанским союзникам. Об этом, как передает агентство Reuters, заявила министр обороны страны Линда Рейнольдс.

"Военно-воздушные силы будут задействовать мобильные учебные группы для укрепления потенциала, устойчивости и возможности взаимодействия во всем регионе в таких сферах, как операции по обеспечению безопасности, оказание гуманитарной помощи, помощь в случае стихийных бедствий и миротворческая деятельность", - сказала Рейнольдс.

По сообщению из осведомленного источника, новое подразделение, вероятно, начнет функционировать уже в 2019 году, отмечает Регнум.

Журналисты агентства отмечают, что власти Австралии, которые долгое время имели практически "неограниченное влияние" в Тихоокеанском регионе, в последние годы обеспокоены укреплением Китая.