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24.07.2019
Военно-промышленный курьер

Австралия будет вышибать "китайское влияние" из тихоокеанских союзников новым военным подразделением

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Источник изображения: vpk-news.ru

Австралия создаст новое военное подразделение, предназначенное для обучения и оказания помощи Тихоокеанским союзникам. Об этом, как передает агентство Reuters, заявила министр обороны страны Линда Рейнольдс.

"Военно-воздушные силы будут задействовать мобильные учебные группы для укрепления потенциала, устойчивости и возможности взаимодействия во всем регионе в таких сферах, как операции по обеспечению безопасности, оказание гуманитарной помощи, помощь в случае стихийных бедствий и миротворческая деятельность", - сказала Рейнольдс.

По сообщению из осведомленного источника, новое подразделение, вероятно, начнет функционировать уже в 2019 году, отмечает Регнум.

Журналисты агентства отмечают, что власти Австралии, которые долгое время имели практически "неограниченное влияние" в Тихоокеанском регионе, в последние годы обеспокоены укреплением Китая.

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Страны
Австpалия
Китай
Проекты
Военные учения
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