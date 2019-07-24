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24.07.2019
Lenta.ru

Атомный авианосец России оценили в 500 миллиардов рублей

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Источник изображения: Фото: Александр Коряков / "Коммерсантъ "

Создание 360-метрового атомного авианосца проекта 11430Э "Ламантин" оценивается в полтриллиона рублей (восемь миллиардов долларов), заявил ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Для Минобороны в нынешних условиях это явно неподъемная сумма", — уверен эксперт.

По его данным, другой проект, предполагающий создание авианосца-полукатамарана с водоизмещением 44 тысяч тонн, оценивается в 3–4 миллиарда долларов.

Агентство отмечает, что создание концепции тяжелого атомного авианосца типа "Шторм" потребовало около 300 миллионов рублей.

В июле глава "Крыловского государственного научного центра" (КГНЦ), доктор технических наук Павел Филиппов заявил, что создание малого неатомного авианосца потребует пяти лет работы и финансирования в размере 200 миллиардов рублей.

В июне 2017 года на воду был спущен атомный авианосец Gerald R. Ford Военно-морских сил (ВМС) США. Корабль стоимостью 13 миллиардов долларов считается самым дорогим в мире. Длина авианосца — 332,8 метра, ширина — 40,8 метра (ватерлиния), 78 метров (полетная палуба). Максимальная скорость составляет 30 узлов. Предполагаемый срок службы — не менее 50 лет. На корабле предусмотрено размещение более 4,5 тысячи военных и 75 самолетов.

Над концепцией атомного авианосца проекта 11430Э "Ламантин" работает "Невское проектно-конструкторское бюро". Корабль отличает водоизмещение 80–90 тысяч тонн, две электромагнитные катапульты. Авианосец должен вмещать до 60 летательных аппаратов, включая тяжелые и легкие истребители, корабельные вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Предусмотрено размещение на палубе корабля до 10 беспилотников.

В настоящее время Россия располагает единственным действующим авианосцем "Адмирал Кузнецов", построенным в СССР, но находящимся на ремонте.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
1143 Кречет
Gerald R. Ford
Авианосец
БПЛА
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1 комментарий
№1
24.07.2019 20:52
Вспомнил все очень нехорошие слова, но записывать не стал.
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