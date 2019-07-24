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24.07.2019
ИноСМИ

Sina (Китай): США могут проиграть российским военным технологиям в космической войне

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Работа лаборатории лазерных измерений в Институте систем обработки изображений РАН в Самаре
Работа лаборатории лазерных измерений в Институте систем обработки изображений РАН в Самаре.
Источник изображения: © РИА Новости, Юрий Стрелец

Россия заявила о разработке проекта, с помощью которого можно будет осуществить преобразование солнечной энергии в лазерное излучение. Данная технология станет новым способом получения электроэнергии и изменит текущую тенденцию преобладания углеводородных источников, пишет "Сина". США насторожились, поскольку подобное лазерное оружие превзойдет их собственное.

Гонка вооружений между США и бывшим СССР затронула все сферы жизни, следы этого противостояния можно обнаружить на море, на суше, в воздухе и даже в космосе.

Лазерная установка - оружие, использующее лазер с высокой энергией излучения, поражающее или выводящее из строя цель при помощи направленной передачи лазерного луча. США и СССР проводили испытания лазерных установок, которые крепились на атомных военных кораблях и спутниках. Подобно молнии такое оружие было способно поражать воздушные цели противника, разрушать разведывательные, метеорологические спутники, спутники раннего предупреждения, связи, а также межконтинентальные управляемые ракеты на этапе их вертикального полета.

Сейчас Россия занимает ведущее место в области теоретических исследований, а США - в области применения лазерного оружия. В ближайшем будущем Россия разработает новое спутниковое лазерное оружие, которое будет во всем лучше американского.

Пресс-служба холдинга "Швабе", входящего в государственную корпорацию Ростех, заявила о разработке проекта энергетических и лазерно-оптических систем космического базирования для преобразования солнечной энергии в лазерное излучение. Данную технологию планируют начать использовать в 2020 году. Оптическое оборудование, преобразующее солнечную энергию в лазер, будет устанавливаться на орбитальных спутниках. Это станет новым способом добычи электроэнергии и позволит изменить существующую тенденцию превалирования углеводородных источников.

С 2015 года разработки и испытания лазерного оружия успешно ведутся во всех видах вооруженных сил США, страна готовиться к его применению в условиях настоящих боевых действий. В одной из передач на телеканале "Си-Си-Ти-Ви 7"(CCTV-7) Чжан Чжаочжун (теоретик китайской военной доктрины, военный обозреватель и переводчик - прим.ред.) сказал, что у американского лазерного оружия есть один серьезный недостаток: после атаки ему нужно 20 часов, чтобы перезарядиться. Даже мощные генераторы на кораблях не смогут обеспечить эти пушки достаточным количеством электричества, что уж говорить о маленьких спутниках. Получать электроэнергию в космосе химическим путем не выгодно, так как каждый грамм спутника стоит дороже золота.

Тот факт, что Россия научилась превращать в лазер солнечную энергию, сделал более реальным применение ее оружия на практике в космосе и, конечно, позволит обогнать США.

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Китай
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Швабе ОАО
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