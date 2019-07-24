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24.07.2019
ЦАМТО

Вооруженные силы Польши начинают проект модернизации танков Т-72

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Т-72 ВС Польши
Т-72 ВС Польши.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 23 июля. Консорциум, сформированный Польской оружейной группой (PGZ – Polska Grupa Zbrojeniowa) и предприятием Wojskowe Zaklady Motoryzacyjne S.A. (Познань), заключил с 1-й региональной базой тылового обеспечения (г.Валч) контракт на проведение ремонта и модернизации танков Т-72 ВС Польши.

Подписание контракт состоялось 22 июля на предприятии Zaklady Mechaniczne "BUMAR-LABEDY" в Гливице в присутствии премьер-министра Матеуша Моравецкого и министра национальной обороны Мариуша Блащака.

Общая стоимость заказа составляет 1,75 млрд. злотых (455 млн. долл. по текущему курсу). Работы будут выполнены в течение 2019-2025 гг. Компания Zaklady Mechaniczne "BUMAR-LABEDY" выступит техническим интегратором проекта.

Как сообщает Altair.com.pl, предполагается, что из 318 танков Т-72, находящихся на хранении, процедуре капитального ремонта и модернизации подвергнутся 230 ед. Контракт носит рамочный характер. Это означает, что ежегодно, в зависимости от выделенных из бюджета МНО Польши средств, будет проводиться ремонт и модернизация определенного количества танков. Например, в 2019 году запланирован ремонт 8 танков стоимостью 44 млн. злотых, в 2020 году – 46 танков на сумму более 200 млн. злотых. В последующие годы планируется выделять суммы, превышающие 200 млн. злотых.

В процессе модернизации, в частности, планируется заменить основные устаревшие оптические приборы и прицелы. Например, танки получат тепловизионный прицел наводчика PCT-72, пассивный дневной/ночной прибор наблюдения командира танка POD-72 Liswarta. Место механика-водителя будет оборудовано прибором ночного видения PNK-72 Radomka. Машины также должны быть оснащены современными средствами навигации, цифровыми системами связи и управления.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
Т-72
Проекты
2020-й год
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