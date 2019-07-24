В Вильнюсе назвали строящуюся БелАЭС "главной угрозой" для Европы

Белорусская атомная электростанция (БелАЭС), которую совместно строят Москва и Минск, является главной угрозой для Европы. Об этом заявил депутат Сейма Литвы от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Жигимантас Павиленис, передает "Sputnik Литва" со ссылкой на пресс-службу литовского парламента.

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По мнению литовского парламентария, запуск БелАЭС нанесет удар по энергетической безопасности Европы. Чтобы не допустить этого, Литва должна всеми силами противостоять этому "угрожающему проекту" и заняться укреплением энергетической безопасности Прибалтики. Кроме этого, Вильнюс должен заставить Евросоюз перестать игнорировать опасность, которая исходит от станции.

Если Белоруссия осуществит свои планы по запуску электростанции этой осенью, это будет огромным ударом для всей Европы, и мы должны приложить большие усилия для противодействия этому угрожающему проекту

- заявил он.

Ранее Литва пожаловалась в МАГАТЭ на якобы исходящую от АЭС опасность, однако международные эксперты заявили, что станция строится согласно международным нормам безопасности.

Необходимо отметить, что Вильнюс неоднократно жаловался в различные международные инстанции, желая прекратить строительство БелАЭС. Больше всего Литву не устраивает выбор площадки для ее строительства. Дело в том, что станция построена в 50 километрах от Вильнюса.

БелАЭС - атомная электростанция типа АЭС-2006. Два энергоблока суммарно выдавать до 2400 мегаватт. Первый блок АЭС планируется к вводу в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.