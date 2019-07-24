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24.07.2019
Военно-промышленный курьер

СМИ о подробностях трагедии на глубоководной станции АС-31

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипаж автономной глубоководной станции проекта 10831, известной под названием "Лошарик", мог эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочел действовать в соответствии с "Руководством по борьбе за живучесть" аппарата.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, аварийная ситуация на станции начала развиваться во время ее стыковки с лодкой-носителем, в это время в аккумуляторном отсеке появился дым. Подводники до последнего боролись за живучесть, израсходовав на тушение очагов пожара все имеющиеся на борту средства.

Источники издания сообщили, что гидронавты погибли от взрыва аккумуляторной батареи, когда к ним на помощь уже пришли члены сменного экипажа. Вместе с тем, экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако действующее в ВМФ руководство по борьбе за живучесть подлодок предписывает оставаться в том отсеке, где его застал пожар и бороться с аварийной ситуацией.

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