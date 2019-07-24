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24.07.2019
WarSpot

Индия покоряет Луну

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Источник изображения: warspot.ru

Индия может стать четвёртой страной, сумевшей "мягко" посадить космический аппарат на поверхность Луны. Вчера, пресс-служба Индийской организации космических исследований (ISRO) сообщила о старте лунной миссии Chandrayaan-2.

В 2008 году Индия уже отправляла миссию на Луну. Тогда комплекс Chandrayaan-1, состоявший из орбитального модуля и ударного зонда, подтвердил наличие воды в лунном грунте. Теперь же Индия поставила более амбициозную цель — совершить мягкую посадку на лунную поверхность.

Луноход, орбитальный аппарат и посадочный зонд миссии Chandrayaan-2.

Источник изображения: isro.gov.in

Комплекс Chandrayaan-2 состоит из посадочной платформы, лунохода и орбитального аппарата. Если посадка, назначенная на начало сентября, пройдёт успешно, Индия станет четвёртой страной, сумевшей посадить космический аппарат на поверхность Луны. Ранее это не получилось сделать у Израиля.

Сюжет телеканала India Today, показывающий подготовку к миссии Chandrayaan-2

С помощью Chandrayaan-2 в ISRO намерены провести анализ минералов на южном полюсе Луны — области, которая ещё не была тщательно изучена. Комплекс оборудован набором инструментов, включая спектрометр и камеры, в том числе для картографирования поверхности Луны, поиска воды и измерения лунных землетрясений и температуры почвы.

Схема полёта к Луне.

Источник изображения: isro.gov.in

Изначально миссия Chandrayaan-2 планировалась как совместный проект с Россией, запуск был намечен на 2013 год, но, не согласившись с требованиями Роскосмоса, индийская сторона решила действовать самостоятельно. Срок реализации проекта неоднократно переносился, а 15 июля 2019 года, за 56 минут до старта, пуск был отменён из-за технической неполадки в работе ракеты-носителя. Вчера индийская ракета GSLV Mk.III с "лунным" грузом благополучно стартовала.

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Страны
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Проекты
GSLV РН
Луна
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Ракеты и люди
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