Стрельба над Японским морем: Сеул обвинил Россию в провокации

Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства

В Южной Корее заявили, что Россия впервые нарушила воздушное пространство республики, причем сделала это дважды. В ответ на это Сеул поднял свои истребители, которые произвели предупредительные выстрелы. В последнее время Россию все чаще обвиняют в нарушении воздушного пространства различных государств.

Корейское агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил республики сообщило, что самолет ВКС РФ дважды за утро нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Инцидент якобы произошел в районе островов Токто (Такэсима), расположенных к востоку от южной части полуострова. Они являются предметом спора между Сеулом и Токио.

По версии КНШ, три военных самолета РФ и два - китайских ВВС - утром 23 июля вторглись в опознавательную зону ПВО Южной Кореи. Один российский самолет, как передает агентство, при этом дважды нарушил воздушное пространство республики: около 09:00 и 09:30 утра по местному времени (03:00 и 03:30 мск соответственно).

Сообщается, что

в ответ на это Южная Корея подняла истребители своих ВВС. Они произвели предупредительные выстрелы.

Агентство уточнило, что это первый подобный случай нарушения корейского воздушного пространства самолетами ВКС РФ.

В Минобороны РФ в ответ на это заявили, что российские ТУ-95МС при полете над Японским морем не нарушали границ других государств.

Еще один инцидент в южнокорейской опознавательной зоне ПВО произошел в середине июня. Тогда республика также поднимала военную авиацию для перехвата российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, вошедших в эту территорию.

В последнее время обвинения в адрес России в нарушении воздушного пространства другого государства звучат давольно часто. Аналогичное обвинение против россиян на прошлой неделе выдвинуло минобороны Финляндии. По данным ведомства, это произошло 17 июля рядом с городом Порвоо.

До этого подобная ситуация возникла и с Японией. 20 июня министерство обороны страны обвинило российские бомбардировщики Ту-95 во вторжении в японское воздушное пространство. Причем, как утверждают военные, это происходило дважды.

По информации оборонного ведомства, в первый раз два бомбардировщика пересекли воздушную границу Японии в 8:56 утра по местному времени (2:56 мск) в районе префектуры Окинава. Во второй раз это произошло в 10:23 (4:23 мск) к югу от Токио в Тихом океане, недалеко от острова Хатидзедзима. Тогда бомбардировщик был один. На его перехват в небо поднялись истребители японских ВВС.

В Минобороны России в ответ заявили, что самолеты Ту-95 МС не нарушали границ других государств.

Полет, о котором идет речь, военные назвали плановым и уточнили, что он проходил над нейтральными водами более 14 часов. По сообщению министерства, на отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-2 и F-15 ВВС Японии.

В конце мая обвинение в нарушении воздушного пространства Россия получила от Эстонии. "В минувшую субботу [18 мая] самолет Ту-154, принадлежащий Военно-морскому флоту России, вошел в воздушное пространство в районе острова Вайндло без разрешения", - отметили в сообщении Сил обороны страны.

Эстонские военные уточнили, что самолет находился в воздушном пространстве государства менее минуты, причем в это время транспондер, отвечающий за опознавание сигналов, у него был включен. В пресс-службе ведомства обратили внимание, что у Ту-154 был план полета. Впрочем, он не выходил на радиоконтакт с эстонскими службами воздушного движения.

Из-за этого инцидента МИД Эстонии вызвал российского посла и передал ему ноту. В эстонском генштабе заметили, что это нарушение воздушной границы российским самолетом стало первым в текущем году.

Впрочем, в России такие обвинения категорически отвергли. Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заверил ФАН, что

российская сторона не нарушала нормы международного права.

Зато эстонская сторона, по его мнению, раскручивает антироссийскую истерию, активно участвуя в военных учениях НАТО в Прибалтике. По его мнению, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая незадолго до этого по своей инициативе приезжала в Россию, ведет двойственную политику - ее слова расходятся с ее действиями.

"Именно она выступила против того, чтобы российская делегация работала в составе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она ранее говорила, что поездка в Москву была продуктивной, хорошей и прочее, а в результате своими действиями она демонстрирует диаметрально противоположную позицию. Мы наблюдаем за агрессивной антироссийской истерией", - подчеркнул Швыткин.

Лидия Мисник