Индия намерена приобретать российские ракетные двигатели

ЦАМТО, 23 июля. Индия планирует закупать у России ракетные двигатели для своей космической программы. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам в Нью-Дели вице-премьер Юрий Борисов.

Это заявление он сделал по итогам встречи с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

Борисов и Джайшанкар являются сопредседателями межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Российский вице-премьер добавил, что Москва и Нью-Дели активно сотрудничают в пилотируемой космонавтике и навигации.

"Мы поздравили сегодня наших индийских коллег с успешным запуском в рамках лунной программы очередного спутника", – отметил Ю.Борисов.

В понедельник Индия успешно запустила к Луне автоматическую экспедицию "Чандраян-2" с небольшим луноходом на борту.

Как отмечает агентство, Россия ранее поставляла в Индию разгонные блоки 12КРБ с кислородно-водородными двигателями, которые использовались при пусках индийских ракет-носителей GSLV.