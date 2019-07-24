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24.07.2019
Российская газета

Новейший БТР на платформе "Бумеранг" будет стоить в три раза дешевле

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Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org

Новейший бронетранспортер на платформе "Бумеранг" будет стоить в три раза дешевле. Этого удалось добиться благодаря замене комплектующих с завышенной рыночной ценой.

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий. Он рассказал, как специалисты анализировали причины высокой стоимости машины. И выяснилось, что некоторые фирмы-монополисты в пять-шесть раз завышали цену комплектующих.

Теперь, по мнению Александра Красовицкого, БТР будет иметь и хороший экспортный потенциал. Это коммерческая, недорогая и эффективная машина. Она обладает хорошей грузоподъемностью и защищенностью - посадка и высадка бойцов происходит через заднюю аппарель.

Бумеранг" - перспективная унифицированная колесная платформа. Масса - 34 тонны. Мощность двигателя - 750 лошадиных сил. Скорость по пересеченной местности - 50 километров в час. БТР будет оснащаться боевым модулем с пушкой калибра 30 миллиметров и противотанковыми ракетами "Корнет".


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
Бумеранг
Корнет
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