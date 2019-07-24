Китай создал новую стелс-технологию

Китайские ученые заявили о создании нового типа материалов, обеспечивающего малую заметность для радаров.

Профессор Ло Сянган и его коллеги из института оптики и электроники Академии наук в Ченду создали первую в истории математическую модель, описывающую поведение электромагнитных волн при контакте с поверхностью металла, испещренной микроскопическими узорами.

Разработка легла в основу мембраны, известной как "металлоповерхность" и поглощающей излучение радиолокаторов в самом широком спектре, пишет South China Morning Post.

Сейчас для снижения радиолокационной заметности самолетов им придают причудливую форму, исключающую контакт с лучом радара под прямым углом. Но подобная архитектура ухудшает аэродинамику. Также используются радиопоглощающие покрытия и краски, однако они тяжелы, дороги и недолговечны, да к тому же эффективны лишь в ограниченном спектре излучения.

Во время теста новая технология вызвала затухание отраженного радиолокационного сигнала до 30 децибел в диапазоне 0,3-40 гигагерц.

- Истребитель или военный корабль, использующий эту технологию, сможет обмануть любую работающую сегодня радиолокационную систему, - считает участвовавший в эксперименте стелс-технолог из университета Фудань в Шанхае.

Антон Валагин