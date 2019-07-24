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24.07.2019
Военное обозрение

Новейшие индийские ПТУР Nag готовы к серийному выпуску

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Министерство обороны Индии объявило 19 июля, что разработанная собственными силами противотанковая управляемая ракета Nag (Snake) готова поступить в серийное производство. Это стало возможным благодаря успешному завершению армейских испытаний данной ПТУР, которую Нью-Дели относит к новейшему оружию "третьего поколения".

Источник изображения: https://www.drdo.gov.in/

Завершение летних испытаний теперь проложит путь для производства и поставок ракетной системы в армию.

- пояснили в военном ведомстве страны.

Тестирование осуществлялось в период с 7 по 18 июля на полигонах в Покхране, штат Раджастан. Оно состояло из шести этапов и проходило "в экстремальных температурных условиях", говорится в сообщении МО. Были подтверждены дальность и способы уничтожения цели (прямой наводкой и атакой сверху). Ранее испытания проходили в зимний период.

Все десять ракет, выпущенных во время зимнего и летнего тестирования, успешно поразили цели.

- отмечает минобороны.

Как утверждается, ракета NAG, работающая по принципу "выстрелил и забыл", предназначена для поражения сильно бронированных вражеских танков в любых погодных условиях и в любое время суток. Минимальная дальность ее действия составляет 500 метров. Максимальная дистанция ведения огня достигает 4 км, "даже в суровых летних условиях пустыни, что является уникальным в своем классе", говорится в сообщении МО.

В качестве носителя выступает платформа NAG (NAMICA), способная принять до 6 ПТУР.

Ранее Индия отказалась приобретать израильские ПТРК Spike, сделав ставку на собственное изделие.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Продукция
Spike NLOS
Компании
DRDO
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