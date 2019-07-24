Спасение экипажа АС-31 "Лошарик" оказалось нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик" мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России "Руководству по борьбе за живучесть", нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает "Коммерсантъ".

Согласно принятому распорядку, моряк-подводник должен находиться в том отсеке, где застал пожар. Газета, ссылаясь на данные участников расследования, пишет, что моряки до последнего боролись за живучесть станции, израсходовав на тушение пожара все имеющиеся на борту средства.

Одной из вероятных причин возгорания "Коммерсантъ" называет взрыв литий-ионной аккумуляторной батареи российского производства, которая была установлена на АС-31 "Лошарик" взамен украинских серебряно-цинковых аккумуляторных батарей.

1 июля в Баренцевом море потерпела аварию российская атомная глубоководная станция проекта 10831 АС-31 "Лошарик", которая, согласно версии Минобороны, занималась проведением батиметрических измерений. В результате инцидента погибли 14 моряков-подводников.