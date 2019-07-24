Турция может начать выпуск компонентов С-400

Москва и Анкара ведут переговоры о лицензионном производстве элементов зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом в интервью агентству Anadolu сообщил гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

По его словам, проходят консультации о помощи России в создании Турцией национальной системы ПВО и ПРО большой дальности.

- Кроме того, Турция проявляет интерес к новейшим российским боевым модулям, средствам ПВО разной дальности, а также к противотанковым комплексам, - пояснил Сергей Чемезов. Он уточнил, что уже есть ряд совместных проектов по разработке перспективных авиа- и вертолетных комплексов, комплектующих к бронетанковой технике, послепродажному обслуживанию уже поставленного вооружения.

По его словам, российская сторона ускорила поставку в Турцию комплексов С-400 по просьбе Анкары. "Подобная практика на мировом рынке военно-технического сотрудничества является редкостью. Но российская промышленность подтвердила свои возможности, и мы идем четко в графике работ. Первые поставки элементов системы были осуществлены в текущем месяце", - отметил Чемезов.

Майя Бирюкова