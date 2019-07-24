Вопрос крылом

Военный историк Дмитрий Болтенков — о том, какие авианесущие корабли будут нужны российскому ВМФ

В России началась "авианосная лихорадка". На прошедших в июне-июле этого года выставках "Армия-2019" и "Международный военно-морской салон" были представлены сразу несколько новых концептов перспективного авианесущего корабля для Российского ВМФ.

Невское ПКБ представило проект под шифром "Ламантин". Он довольно сильно напоминает проект 11437 советского атомного авианосца "Ульяновск". В этом мало удивительного — "Ульяновск" сам по себе был удачным. Планировалось, что он станет первым из четырех атомных советских авианосцев, но почил в бозе после распада СССР. Корпус корабля в 20-процентной готовности был разделан на металл в Николаеве, после чего металл загадочно исчез с территории Черноморского судостроительного завода. А вот Крыловский государственный научный центр предложил крайне любопытный концепт авианосца-полукатамарана. Вообще данный центр за последние годы разработал целую линейку проектов авианосцев различного водоизмещения.

В СМИ появляется масса материалов, создающих ущербный образ единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов": то он дымит много, то в море мало ходит, а в основном стоит на заводе. К этому же можно добавить советы американских адмиралов на тему "что лучше строить Российскому Флоту". На днях в прессе появился сомнительный тезис об отсутствии необходимости авианосца для обороны нашей страны. Главный аргумент — основная тяжесть в Сирии лежала на плечах ВКС, а единственный поход "Кузнецова" был исследовательско-экспериментальным.

Рассматривая причины появления именно такого корабля, как "Кузнецов", следует помнить, что в годы холодной войны СССР пришлось разрабатывать всю мыслимую линейку боевых средств, начиная от стратегических бомбардировщиков и заканчивая стрелковым оружием для уничтожения бесчисленных масс неприятельской пехоты. Советский Союз, по сути, рассматривал возможность ведения глобальных боевых действий как на Западе против НАТО, так и на востоке против Китая. Такого широкого спектра оружия не создавалось даже в США. СССР же объективнее был беднее, чем страны западного мира. Поэтому приходилось экономить и искать перспективные виды военной техники.

Таким концептом стал первый авианесущий корабль "Киев". Он нес на борту самолеты вертикального взлета Як-38 и широкий диапазон ракетного оружия. Дальнейшее развитие "Киева" привело к созданию еще трех кораблей: "Минска", "Новороссийска" и "Баку". Беда их была в том, что Як-38 оказался не очень удачным самолетом, а кроме того, ВМФ СССР не смог создать систему базирования для таких больших кораблей. Поэтому их век оказался недолог. Кстати похожие мысли были и на Западе, вследствие чего ВМС Англии пополнились авианосцами типа "Инвинсибл", на которых базировались самолеты вертикального взлета и посадки "Си Харриер".

Развитие логики и эволюции привело к созданию "Тбилиси". Да, именно так в молодости звался "Адмирал Кузнецов". Это был уже не гибрид ракетного крейсера и авианосца, а полноценный авианосец, хотя и с "Гранитом" на борту.

К моменту его создания в Видяево на Кольском полуострове даже был создан комплекс обеспечения базирования, включая стационарный причал. Вот только "Тбилиси" создавался под новый сверхзвуковой истребитель вертикального взлета Як-141, звезда которого так и не зажглась. На корабле стал базироваться оморяченный вариант советского суперхита — истребителя Су-27 — под названием Су-33. Но он мог вести борьбу только с воздушными целями.

Начиная с 1996 года корабль более менее регулярно совершал походы в Средиземное море для подготовки морских пилотов. К 2016-му развитие авиационных средств поражения и радиоэлектроники придало новые возможности истребителю Су-33. Помимо борьбы с воздушными целями эти самолеты получили возможность наносить удары и по наземным. Второе рождение получила корабельная версия истребителя Миг-29. В России появились и вертолеты корабельного радиолокационного наблюдения и обнаружения, и корабельный вариант ударного вертолета Ка-52.

В итоге в 2016 году стало возможным создать смешанную авиагруппу, которая способна бороться с любыми целями на земле, на воде и в воздухе. Из корабля противовоздушной обороны "Кузнецов" стал полноценным авианосцем, который может вести борьбу с воздушным, наземным и морским противником. Видимо, это стало сильно беспокоить адмиралов "стран-партнеров".

Зимой 2016–2017 годов авиагруппа "Кузнецова" приняла участие в борьбе с терроризмом на территории Сирии. Причем, несмотря на потерю двух самолетов, выступила весьма неплохо.

Очередной информационный всплеск вокруг российских авианосцев, связан, судя по всему, с тем, что это, как ни крути, очень дорогая военная машина. Так, Крыловский центр оценивает стоимость строительства авианосца от 200 млрд до 500 млрд рублей в зависимости от размера и двигательной установки.

Вот и эксперты высказались на тему, мол, не нужны авианосцы для обороны России. Ну а то, что Сирия географически находится налево от известного всем курорта Анталья и туда проще долететь фронтовому истребителю, это не идет в счет. А если помощь в борьбе с терроризмом у России попросит страна, которая располагается гораздо дальше, — например, Куба, или Венесуэла, или Ангола? В этом случае только группа кораблей во главе с "Кузнецовым" сможет прийти им на подмогу.

Авианосец — по сути, мобильная авиабаза, способная длительное время находиться в том или ином районе и осуществлять авиаудары по террористам. И такая авиабаза с универсальным авиакрылом у нас уже есть. Да и вообще мало ли где могут возникнуть угрозы безопасности России. Поэтому такие корабли, как авианосцы, нашей стране нужны. "Кузнецов" в настоящее время находится в ремонте, после которого он получит второе дыхание. Так ему заменят его сердце — паровые котлы, обновится электроника. После этого корабль сможет послужить еще лет 15–20, но о его замене нужно думать уже сейчас.

Автор — военный историк

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции