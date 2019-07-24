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24.07.2019
Военно-промышленный курьер

"Слетать на луну" и "летать на луну" – разные вещи

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Модель Луны
Модель Луны.
Источник изображения: Александр Гальперин / РИА Новости

Когда земля помочь не в силах

Какие проблемы межпланетных полетов помогут решить изолирующие эксперименты, "Военно-промышленному курьеру" рассказал Герой России Александр Калери, инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, руководитель НТЦ РК "Энергия".

– У вас суммарно два года на орбите… Как вы считаете, нынешние изоляционные эксперименты и реальные космические полеты похожи хотя бы с точки зрения отношений внутри экипажа?

– Я считаю, что исследования, проводимые на наземном экспериментальном комплексе, ориентированы не на воспроизведение здесь неких космических условий – они нацелены на будущие проекты. Соответственно нет смысла копировать ту организацию работы, которая успешно реализована на МКС. И сейчас нас интересует организация космической деятельности у Луны, у Марса и так далее – там будут свои особенности и отличия, для которых уже накопленный опыт может оказаться малоприменим. При обсуждениях экспериментов с учеными нами именно на это делается упор. Далее – изучение отчетов и корректировка заданий на следующий эксперимент.

“ При аварии вдали от Земли экипажу придется бороться за жизнь и спасение корабля собственными силами ”

– Единственный опыт межпланетных пилотируемых полетов – американский проект "Аполлон", 50 лет со дня высадки первых людей на Луну отмечается как раз сейчас. И хотя космонавты НАСА там были, их специалисты тем не менее активно участвуют в экспериментах, имитирующих будущие полеты. Зачем им это?

– Высадка астронавтов США на Луну – событие выдающееся, но, к сожалению, не получившее развития. Волевым порядком американские специалисты решили очень сложную и рискованную задачу, после чего о ней забыли, переключившись на другое направление. Мы, в свое время оставив лунную тематику, занялись работами по долговременным орбитальным станциям и продвинулись в этом вопросе очень далеко. Конечно, тот пример полувековой давности мы помним и учитываем, но в экспедициях, которые предстоят, будет востребован и он, и опыт длительных полетов на околоземной орбите, которого в то время не было. На повестке ряд принципиально новых задач. Например, в программе "Аполлон", после того как был дан импульс и корабль начинал движение к Луне, спасение экипажа в случае аварии было возможно единственным способом – только облетев Луну, используя ее гравитационное поле. И случай с "Аполлоном-13" показал, что эта схема работает. Но на ее обеспечение в конструкцию корабля были заложены соответствующие ресурсы. Для длительного пребывания в окололунном пространстве предстоит решить множество медико-биологических и физических задач с учетом более высокого, нежели на околоземной орбите, ионизирующего излучения. По моему направлению, а именно организации работы экипажа, там тоже есть нюансы, особенно это касается действий в критических ситуациях. На околоземной орбите спасение в случае возникновения угрозы жизни осуществляется достаточно просто – корабль, пристыкованный к станции постоянно, спускается на Землю, это занимает от полутора до трех часов. На лунной орбите, а тем более около Марса, подобное невозможно, и для решения проблемы в корабль будут закладываться соответствующие конструктивно-компоновочные решения, определяться количество и распределение жизненно необходимых ресурсов. Но в любом случае при аварии вдали от Земли экипажу придется бороться за свою жизнь и спасение корабля собственными силами. Земля может помочь разве что идеологически и интеллектуально, но даже такая помощь из-за длительного времени прохождения сигнала окажется ограниченной. То есть по сути речь идет о повышении автономности работы экипажа на длительные сроки, и именно на это нацеливаются проводимые изоляционные эксперименты.


Александр Калери

Беседовал Алексей Песков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 28 (791) за 23 июля 2019 года

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