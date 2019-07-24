Тяжеловозы белорусской породы

Минский завод колесных тягачей стал национальным брендом

На колесных тягачах белорусского производства сосредоточена мобильная ракетная мощь Российской армии. И это лишь один из примеров, демонстрирующих уровень технологий и компетенций МЗКТ. Минский завод колесных тягачей – предприятие уникальное даже в мировом масштабе. Оно сориентировано исключительно на создание и производство автомобилей большой грузоподъемности и специальных колесных шасси.

Между Россией и Белоруссией установлена прочная кооперация. 70 процентов комплектующих для производства мощной техники МЗКТ, стоящей на вооружении Ракетных войск стратегического назначения, поступает из РФ. И примерно 85 процентов продукции Минского завода колесных тягачей поставляется российским заказчикам.

Сегодня на МЗКТ разрабатывают и выпускают технику для перевозки тяжелых и сверхтяжелых грузов. Для нее нет преград – она может работать в любых условиях, транспортировать спецгрузы по дорогам общего пользования и по бездорожью.

В цехах предприятия собирают тягачи, прицепы и полуприцепы, шасси под мобильные буровые установки и автокраны, автобусы. Помимо поставки готовых решений, конструкторы компании разрабатывают, а в цехах успешно воплощают проекты индивидуальных заказчиков. Шасси высокой грузоподъемности используются для монтажа специального оборудования, при этом тоннаж варьируется от 3 тонн до 80 тонн.

“ Военная продукция Минского завода колесных тягачей советского качества с поправкой на технологии XXI века ”

Машины, созданные талантом белорусских конструкторов и мастерством рабочих, уникальны. При этом технические характеристики некоторых моделей секретны до сих пор, а процесс их создания только с недавнего времени перестал быть государственной тайной. Тягачи, колесная техника и шасси, созданные в Минске, имеют от одной до двенадцати ведущих осей и снабжены мощными двигателями от 215 до 1500 лошадиных сил.

Здесь выпускают военную технику различного назначения – от многоосного шасси для транспортировки межконтинентальных баллистических ракет до самого "маленького" в ассортименте МЗКТ-500200 под тактический автомобиль. Кстати, посетители международного военно-технического форума "Армия-2018" проявили к этому наследнику советского ГАЗ-66 большой интерес.

Стоит отметить, что Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) в городе Жодино, Могилевский автомобильный завод (МоАЗ) и Курганский завод колесных тягачей начинались с выпуска машин, созданных на МЗКТ.

МАЗ-основоположник

За 65 лет существования МЗКТ конструкторы ведущего предприятия машиностроительного сектора экономики Белоруссии разработали сотни уникальных моделей, отличающихся высокой грузоподъемностью и проходимостью. Эти автомобили маневренны в той же степени, что и легковушки среднего класса. Среди них известные всему миру тяжелые тягачи семейства МАЗ-535, МАЗ-537, шасси высокой проходимости МАЗ-547, МАЗ-543, скрепер МАЗ-529, специальные колесные шасси МАЗ-7917, МАЗ-7310, МЗКТ-79221, МЗКТ-7930 и многие другие.

23 июля 1954 года на территории Минского автомобильного завода было организовано специальное конструкторское бюро, выросшее впоследствии в Минский завод колесных тягачей. Главной целью создания бюро стала разработка тяжелой и сверхтяжелой техники для нужд Советской армии. Первым проектом СКБ-1 в 1955 году стал колесный тягач МАЗ-528, предназначенный для работы с толкаемым и буксируемым навесным и прицепным оборудованием, оснащенный 10 передачами вперед и 10 назад. Затем начали разрабатывать одноосный МАЗ-529. Поначалу его планировали использовать как базу для самоходных скреперов и землеройной техники, но конструкция вышла настолько удачной, что тягач получил "работу" и установщика ракетных агрегатов на стационарных позициях. В 1959 году его рекомендовали для серийного производства.

Следующий инженерный тягач МАЗ-538 интересен тем, что навесное оборудование могло использоваться и спереди, и сзади, причем при необходимости одновременно. Производство передали в Курган и там МАЗ-538 выпускали до начала 90-х годов.

На чем ездит "Щит Родины"

Изначально все шасси минских автомобилестроителей "выстраивалось" вокруг ракеты – конструкторы внимательно прислушивались к требованиям военных и учитывали их в максимальной степени. Яркий пример – легенда отечественных Вооруженных Сил шасси 543-й серии. В 1961-м для запуска ОТР "Темп" по заказу военных был создан МАЗ-543, с той поры после неоднократных модернизаций эта проверенная временем модель не сходит с конвейера. И судя по всему, еще долго будет выпускаться, настолько удачной оказалась конструкция. На базе этого шасси выпускались даже автопоезда.

Первым четырехосным автомобилем с колесной формулой 8х8 стал МАЗ-535 грузоподъемностью до 10 тонн. Минские конструкторы совершили революцию в автомобилестроении. На машине появились гидромеханическая трансмиссия, полуавтоматическое переключение передач без разрыва мощности, торсионная независимая подвеска, централизованная накачка шин, семь дифференциалов в системе силового привода и многое другое, чему не было аналогов в мире.

В кинохронике конца 50-х – начала 60-х годов можно увидеть, как минские МАЗы в парадном строю везли макеты грозных советских ракет по Красной площади.

К созданию специального колесного шасси МЗКТ-7930 с формулой 8х8 (ОКР "Астролог") минчане приступили в 1989 году после утверждения техзадания Министерством обороны СССР. Шасси с единой трехместной кабиной и улучшенной эргономикой должно было заменить спецавтомобиль МАЗ-543. Новинку тестировали на ракетном полигоне Капустин Яр, испытательных трассах военного НИИ автотехники, на дорогах общего пользования. После того как образец пробежал 30 тысяч километров, его испытали в климатической камере при минус 60 градусах, а затем "продули" в аэродинамической трубе, чтобы оценить стойкость машины к ударной волне.

После окончания проверочного цикла гос­комиссия рекомендовала шасси к принятию на вооружение и серийному выпуску. Сегодня это семейство автомобильных тягловых средств пользуется у ракетчиков особым уважением.

На их базе размещаются ОТРК "Искандер", БРК "Бал" и "Бастион", БРК Club-М, РСЗО "Ураган-1М" и "Полонез", береговой комплекс разведки надводной и воздушной обстановки "Монолит-Б", антенные посты ЗРК С-400 "Триумф", тяжелый механизированный мост ТММ-6. В белорусскую армию поступает на вооружение ракетный комплекс "Полонез" на этой же колесной базе с 500-сильным мотором ЯМЗ.

Опытный образец специального колесного шасси создали в 1990 году, а в серию изделие белорусских автомобилестроителей пошло восемь лет спустя. На вооружение Российской армии шасси поступило в 2003-м. В 2016 году отпраздновали знаковое событие – с конвейера сошло тысячное изделие.

В конце 80-х на вооружение РВСН СССР поступили ракетные комплексы "Тополь", которые ставились на шасси МЗКТ-7917 (семиосное).

Выпускались также восьмиосные 80-тонные шасси МАЗ-7922 "Зубр" и МАЗ-7923 "Бизон", оборудованные электромеханической трансмиссией и 800-сильным мотором ЯМЗ, причем полные технические характеристики этих махин до сей поры широкой публике неизвестны. Снаряженная масса такого тягача – 44 тонны, и груз он везет достойный – 80 тонн.

Когда в ходу броневики

Каких только автомашин не выпускали в Минске, но бронеавтомобилями на МЗКТ никогда не занимались. Однако в Госкомвоенпроме республики разработали программу создания и серийного производства семейства бронированных боевых машин на шасси повышенной проходимости, и первенцем стал легкобронированный МЗКТ-490100. ББМ минского производства рамной конструкции на шасси традиционной компоновки. Особенностью этой модели автомобиля были цельносварной корпус из броневой стали и усиленная противоминная защита. Бронирование соответствует четвертому классу защиты, это позволяет перевозить на автомобиле личный состав и вооружение в условиях повышенной террористической опасности. Запас хода на одной заправке – тысяча километров.

Минчане оснастили свою ББМ турбодизелем ЯМЗ-5345 объемом 4,4 литра, мощностью 240 лошадиных сил и гидромеханической коробкой передач. МЗКТ-490100 – полноприводный с независимой двухрычажной пружинной подвеской, что позволяет использовать машину и в городах, и в сельской местности, да и в горах езда на ней проблемой не станет. Броневик оборудован бортовой информационной системой, с помощью которой можно контролировать состояние узлов и систем шасси. В базовую комплектацию входят предпусковой подогреватель, фильтровентиляционная установка, системы удаления дыма, централизованной подкачки шин, подогрев передних и боковых бронестекол и зеркал заднего вида.

Опытный образец белорусского бронеавтомобиля появился в 2016 году, публика в первый раз увидела его на парижской выставке Eurosatory.

После успешного прохождения всего комплекса государственных испытаний в 2017 году бронеавтомобиль приняли на вооружение белорусской армии. Во время испытаний ББМ прошел 40 тысяч километров, и военные остались довольны полученными результатами.

На основе базовой комплектации минчане разработали семейство бронеавтомобилей различного назначения. Созданы версии для внутренних войск РБ и Госпогранкомитета Белоруссии.

Модульность как принцип

Для минских автомобилестроителей нет ничего невозможного. На мощностях МЗКТ по желанию заказчика можно построить любой автомобиль с требуемой колесной формулой – от 4х4 до 16х16. При этом технику оснастят любым двигателем – отечественным или импортным. Учтут все желания заказчика, и автомобиль будет готов через полгода. Благодаря чему это достигается? Ответ прост – здесь в ходу модульный принцип проектирования, многие узлы унифицированы. Модулями являются несущая система, кабина, агрегаты трансмиссии, элементы систем подрессоривания и торможения. Это позволяет с наименьшими затратами финансов и времени проектировать и производить автомобили с разными колесными базами на основе одних и тех же агрегатов.

На МЗКТ сохранена отличная научно-производственная база – работают 250 конструкторов плюс 150 человек в заводском исследовательском центре, где можно проводить любые испытания. В структуру предприятия входят 10 производственных цехов и три вспомогательных, 25 функциональных управлений и 10 отделов. Здесь каждый год создают и модернизируют порядка 10–15 машин.

VOLAT – новый бренд

Как заявил директор МЗКТ Игорь Летов, поставки тяжелой спецтехники в РФ почетны и ответственны. На заводе работает военная приемка Минобороны РФ. И это, по словам директора, говорит об открытости и желании предприятия приложить все усилия для того, чтобы российский оборонный сектор был обеспечен самыми современными мобильными платформами для установки средств вооружений.

“ Наряду с продукцией гражданского назначения военное направление всегда остается в приоритете ”

Но военная продукция не единственный источник доходов. В цехах МЗКТ собирают шасси под мобильные буровые установки для нефтегазовой отрасли. Линейка шасси под монтаж тяжелого оборудования для бурения, обслуживания и ремонта нефтегазовых скважин: 652716 (8х8), 700400 (10х10), шестиосное полноприводное шасси 700300 и 800300, 800500 (14х14). При этом шасси МЗКТ создано с учетом возможности укладки буровой установки, ее подъема в рабочее положение и длительного привода бурового оборудования от двигателя.

Как и прежде, завод имеет партнерские отношения с Галичским автокрановым заводом, где наряду с традиционным производством 50–70-тонных кранов наладили выпуск стотонных кранов и несколько машин уже успешно реализовали. В линейке шасси VOLAT ежегодно появляются новинки под крановые установки различной грузоподъемности.

После присоединения лидского завода "Неман" предприятие открыло для себя новые компетенции в производстве автобусов. Современные автобусы среднего класса на шасси IVECO Daily пользуются спросом как на белорусском, так и на российском рынке.

Наряду с внедрением и развитием продукции гражданского назначения предприятие помнит о главной миссии, военное направление деятельности всегда остается в приоритете. Завод прилагает большие усилия, совершенствуя и осваивая производство новых военных шасси. Так, на выставке MILEX 2019 продемонстрировано четырехосное корпусное шасси МЗКТ-69225 в составе ЗРК "Бук-МБ3К", а также уникальный трехзвенный танкотранспортер МЗКТ-741351, экспортируемый в страны Ближнего Востока. Как рассказал главный конструктор МЗКТ Василий Бурьян, шасси МЗКТ-69225 сейчас проходит государственные испытания, но уже ясно, что новинка имеет перспективный экспортный потенциал.

Следует отметить, что в XXI веке минские автомобилестроители получили сертификаты ISO-9001 и ISO-2001, удостоверяющие высочайшее качество менедж­мента компании и соответствие мировым стан­дартам качества.

Продукция МЗКТ известна во многих странах Ближневосточного региона, Юго-Восточной Азии и Африки.

Белорусское – значит отличное

Глава МЗКТ Игорь Летов в 2006 году работал директором производства на Брянском автозаводе. На его памяти возрождение умирающего на тот момент предприятия. Благодаря сплоченной команде сумели поднять производство в два раза. Поэтому он всегда повторяет: быть вместе, заодно гораздо эффективнее. "У нас настоящее советское качество, конструкции, проверенные временем. Для нашей военной техники мы используем только проверенные отечественные компоненты, доказавшие свою надежность и работоспособность временем в различных климатических условиях. Современный мир неоднократно доказывал, что разорванные общности всегда проигрывают. Именно поэтому мы так дорожим нашим союзом с Россией", – подчеркивает Летов. Лучше не скажешь.

Иван Драгомиров

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 28 (791) за 23 июля 2019 года