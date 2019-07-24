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24.07.2019
Военное обозрение

Должники – рассчитайсь! Кому российская оборонка раздаёт кредиты

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Россия уже давно является одним из крупнейших в мире торговцев оружием, объем продаж которого составляет около 15 млрд. долл. в год. Это важный для Москвы бизнес, особенно когда бюджет испытывает недостаток средств. Однако в последние годы наметились тенденции, угрожающие финансовому благополучию Кремля. Об этом рассуждает западное издание Defense News.

Источник изображения: topwar.ru

Кредиты для нищих

Россия широко использует кредитование для привлечения заказчиков, так как ее традиционные клиенты более стеснены в средствах, чем покупатели продукции, выпускаемой западными оборонными компаниями.

Некоторым странам просто не хватает денег в данный момент времени […] Своевременное кредитование на рыночных условиях поможет продвигать наши товары.

- заявил в 2013 году глава РФ Владимир Путин.

Как указывает эксперт Роберт Ли, финансовая гибкость Москвы при заключении сделок приводит к существенному падению рентабельности от продаж:

Россия, как правило, не получает прибыль от этих контрактов, но они обеспечивают работу оборонных предприятий, поддерживая занятость, сохраняя производственные линии и снижая затраты на внутренние закупки

В целом издание выделяет несколько групп стран, закупки которых готова кредитовать Москва.

Должники – рассчитайсь!

Во-первых, это такие государства как Армения (200 млн. долл. кредита), Бангладеш (800 млн.), Куба (50 млн.). Как правило, риск для России в случае их дефолта минимален из-за сравнительно низких объемов поставок. Зато РФ закрепляет их привязанность к своей технике, одновременно распространяя политическое влияние.

Во-вторых, это крупнейшие клиенты Москвы – Индия и Китай, которые, впрочем, предпочитают "платить наличными". Хотя Кремль готов давать кредит и в этом случае, что показала сделка с Турцией, которой было одолжено 1 375 млн. долл. – 55% стоимости приобретенной Анкарой системы С-400.

В-третьих, это "проблемные" страны. В данную категорию входит Венесуэла, набравшая с 2009 года долгов на 10 млрд. долл. при покупке у РФ танков, самолетов, вертолетов, ракет и стрелкового оружия. Как показала практика сотрудничества с Каракасом, в случае неплатежеспособности клиента российская оборонка прощается с ним.

За последние несколько месяцев Ростех и Рособоронэкспорт, согласно сообщениям, вывели большую часть присутствовавшего в Венесуэле персонала – по некоторым оценкам, до 2000 чел.

- отмечает Defense News.

Именно эта категория стран представляет наибольшую угрозу для российской оборонки. Уже есть опыт Алжира, набравшего более 10 млрд. долл. к 1989 году при закупках продукции советского ВПК. Больше эти деньги никто не видел.

В-четвертых, это страны, требующие пожертвований из-за своего бедственного положения. К ним относится Сирия, получающая бесплатно или по сниженным расценкам "избыточное [для России] оборудование" [видимо, изданием имеются в виду устаревшие системы]. Кроме того, в настоящее время в разряд этих государств переходит Венесуэла.

В-пятых, это "небольшие государства, которые могут голосовать в пользу России в ООН или предоставлять другие политические выгоды с минимальными затратами". Например, Никарагуа, разместившее у себя разведывательный пост в обмен на бесплатное оборудование.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Алжир
Армения
Бангладеш
Венесуэла
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