Путь героя для каждого

В патриотическом воспитании московских школьников возникнут преодолимые трудности

В столице 50 школ носят имена Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги в Великой Отечественной войне, и все они включились в проект "Путь героя", который официально стартовал 6 мая на параде кадетского движения "Не прервется связь поколений!". Сейчас проект выходит на самую ответственную стадию – школьники отправятся в походы, чтобы пройти путем, связанным с жизнью героя, имя которого носит школа.

Примерно год назад ко мне обратился министр образования Москвы Исаак Калина и предложил придумать для школьников интересный проект к 75-летию Победы. Честно говоря, мой конек – проекты, которые содержат образовательные, воспитательные элементы, развитие лидерских качеств, то есть все, в чем могут помочь навыки, получаемые в походах. Но спустя полгода в методическом центре мне озвучили красивую идею, уже с названием – "Путь героя". Мне она понравилась, департамент образования поддержал. Собственно, она и реализуется сейчас в первоначальном виде: школьники идут в поход туда, где воевал человек, чье имя носит их школа.

Сам я активно включился в проект, поскольку считаю – у него есть огромный потенциал. Активный детский туризм в московских школах, которым я занимаюсь несколько лет, набрал обороты. Достаточно сказать, что проект "Директор в поход" всего за год получил огромное число приверженцев. И если поход ради познания самого себя, что уже немало, приобретает еще и конкретную интересную цель – это же здорово. Главное – министр тоже загорелся идеей и направил на ее реализацию мощный ресурс. А значит, вся школьная Москва – это около шестисот учебных заведения – получила внятный и недвусмысленный сигнал: ходить с детьми в походы надо. Что парадоксально – по всей России, кроме Москвы, сигналы сверху идут противоположные, нечто вроде "Берегите детей от царапин!". Туда не ходите, может быть опасно, а это мы вообще не рекомендуем… Тем самым гасится инициатива даже тех немногочисленных энтузиастов, которые готовы заниматься активным детским туризмом.

У нас другой подход. Не нужно тащить детей в экстремальные путешествия, это действительно опасно. Но короткие походы с двумя-тремя ночевками при соответствующей подготовке ничего, кроме пользы, детям не принесут. Твой рюкзак, а там вещи, спальный мешок, продукты, снаряжение, весить будет килограммов десять, это тяжело. Но это трудности, которые в жизни каждый должен преодолеть, а победа над собой в юном возрасте стоит десятков побед, которые одерживаешь потом. Потому, когда проект "Путь героя" только формировался, я категорически настаивал, что поход должен быть обязательно. Рекомендуемая его протяженность – порядка тридцати километров, с одной-двумя-тремя ночевками в палатках. Я по собственному опыту могу сказать, что та радость, которую испытываешь после завершения сложнейшего маршрута вроде ночного перехода по дрейфующим льдам на Северный полюс или пересечения Гренландии, ничто в сравнении с гордостью за самого себя после походов, которые совершал в школьные годы.

Каждая школа – участница проекта в августе этого года должна будет сформировать команду и разработать туристический маршрут, при прохождении которого команда изучит боевой путь своего Героя. Публичная защита разработанных маршрутов состоится на московском международном форуме "Город образования". Собранные во время похода воспоминания местных жителей, фотографии и артефакты пополнят школьные музеи. Сам я намерен принять участие в походе, который планирует школа № 760 имени Алексея Маресьева – повторить путь, которым в течение 18 дней полз советский летчик: болото Новгородской области, национальный парк "Валдай". Это первая детская группа из Москвы, которая пройдет по следам героя.

Отмечу, что проект открыт для всех школ, не только столичных. Другое дело, что учебные заведения Москвы имеют больше возможностей, в том числе и финансовых, для реализации подобных начинаний. Но на деле вся стоимость такого похода – билеты на электричку и расходы на продукты, это в состоянии осилить любая школа. Тут проблема в том, чтобы найти педагогов, которые возьмут на себя ответственность за выполнение таких походов, а главное – будут для этого соответствующим образом подготовлены. Энтузиазма мало, нужные умения и знания. Впрочем, именно подготовкой таких учителей в том числе и занимается наша "Лаборатория путешествий". С 23 по 28 августа мы собираем педагогов из 50 школ, чтобы провести полноценное обучение: поход, тренировки, трудности – все, как должно быть. А школьные путешествия планируются на октябрь-ноябрь.

Матвей Шпаро, директор центра дополнительного образования "Лаборатория путешествий" Департамента образования и науки города Москвы

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 28 (791) за 23 июля 2019 года