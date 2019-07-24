Ангел-хранитель от мастеров взрывного дела

Изделия НПО "Сплав" поражают цели и ставят диагнозы

За рубежом традиционно высок спрос на системы "Смерч" и "Град". Наблюдается повышенный интерес к не имеющим аналога тяжелым огнеметным системам ТОС-1А. Доля России на зарубежных рынках в сегменте РСЗО составляет примерно 28 процентов. При этом реактивные системы залпового огня остаются одним из самых востребованных видов вооружения. Наисовременнейшая военная техника, с гордостью демонстрируемая на парадах и выставках, оказывается бесполезной, если для нее нет соответствующего боекомплекта. Насколько эффективными должны быть ракеты и снаряды и как будет в дальнейшем развиваться отечественная боеприпасная отрасль, "Военно-промышленному курьеру" рассказал генеральный директор АО "НПК "Техмаш", входящего в состав госкорпорации "Ростех", Владимир Лепин.

– Владимир Николаевич, что такое сегодняшний "Техмаш"?

– АО "НПК "Техмаш" образовано решением госкорпорации "Ростех" в 2011 году. Это холдинговая компания, в состав которой в настоящее время входят почти 40 предприятий промышленности боеприпасов, размещенных на территории пяти федеральных округов. Концерн осуществляет полный цикл разработки и производства высокотехнологичной военной продукции, соответствующей мировому уровню. Наши боеприпасы поставляются в Вооруженные Силы РФ, другие войска и формирования, а также на экспорт. В 2018 году в концерне проведены оргмероприятия по совершенствованию системы управления. Ввели новую структуру на основе дивизионов, возглавляемых ведущими научно-производственными объединениями – головными разработчиками спецпродукции.

“ "Техмаш", помимо "взрывных" изделий, которые активно используются в горных работах, предлагает широкий круг сугубо мирных товаров ”

Сейчас основные усилия концерна направлены на разработку новых высокоточных боеприпасов повышенного могущества сообразно научно-конструкторским решениям головных разработчиков ВВСТ. У нас внушительный кадровый потенциал – среди работников более 300 докторов и кандидатов наук.

На предприятиях концерна реализуются проекты по модернизации производства и реструктуризации. Так, на НПО "СПЛАВ" – головном предприятии дивизиона по реактивным системам залпового огня наземного и морского базирования – по Федеральной целевой программе ведется техническое перевооружение производства. На замену старого оборудования на современное и реконструкцию цехов из федерального бюджета направлены 3,6 миллиарда рублей. На предприятии реализуется проект "Прорыв" по расширению производственных мощностей.

– Снабжение нашей армии, поставки на экспорт – это же миллионы единиц самой разнообразной продукции... Справляетесь?

– Справляемся в полном объеме и в срок. Наша главная задача как боеприпасного холдинга – выполнение гособоронзаказа. При этом в 2018 году общий объем поставленной военной продукции, например, НПО "СПЛАВ" превысил показатели прошлого года в 2,5 раза.

Мы восстановили серийное производство штатных снарядов к РСЗО "Град", которые с 1989 года не включались в ГОЗ, и наладили ремонт реактивных снарядов к этой системе. В настоящее время уже ведется их поставка в войска. Кроме того, снизили издержки производства и оптимизировали действующие технологии таким образом, что в результате стоимость изготовления пользующихся огромным спросом снарядов к РСЗО "Торнадо-С" уменьшилась на 26 процентов, что позволило сэкономить более шести миллиардов рублей бюджетных средств.

На форуме "Армия-2019" НПК "Техмаш" подписал с Минобороны контракт на поставку инженерной системы дистанционного минирования, разработанной в НПО "СПЛАВ" им. А. Н. Ганичева. Это лишь один из примеров принятия на вооружение новейших разработок концерна. В целом на форуме мы заключили контракты по гособоронзаказу и внешнеэкономической деятельности на сумму несколько миллиардов рублей.

– Концерн "Техмаш" уже поставляет для ВМФ обновленные ракеты "Запад". А чем еще планируете порадовать военных моряков?

– Модернизированными ракетами реактивного комплекса "Удав". Система должна гарантированно поражать выпущенные по нашему кораблю торпеды. Реактивные снаряды этого комплекса имеют калибр 300 миллиметров и достаточно эффективно противодействуют торпедным атакам.

– В состав АО "НПК "Техмаш" госкорпорации "Ростех", которое вы возглавляете, входит также НПО "СПЛАВ". Какие задачи стоят конкретно перед этим объединением?

– В настоящее время ведутся работы по совершенствованию боеприпасов РСЗО "Смерч". Планируется не только повысить дальность и точность стрельбы, но и расширить круг решаемых задач за счет создания снарядов с новыми типами боевых частей. Работы по дальнейшему совершенствованию ведутся и в отношении 122-мм РСЗО "Торнадо-Г". Высокие технические характеристики боевой машины и реактивных снарядов открывают хорошие перспективы продвижения этого типа вооружения на международные рынки, и мы постараемся реализовать эти возможности в полной мере.

– Это поколение боеприпасов совсем недавно было показано на международных выставках вооружений. И каковы результаты?

– Очень хорошие. Надо понимать, что "Торнадо-Г" не модернизированная система, а принципиально новая РСЗО. Она оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем, аппаратурой подготовки и пуска. Оператор контролирует процесс наведения пакета направляющих и стрельбу прямо из кабины. Мы сделали три новых реактивных снаряда к этой системе, которые используются в зависимости от боевой задачи. Если сравнивать с нашим первенцем – "Градом", то "Торнадо-Г" эффективнее в 6–10 раз. Иностранных заказчиков это очень впечатляет. Конкретика по контрактам с ними – прерогатива Рособоронэкспорта, но, насколько мне известно, интерес к машине очень высокий.

– Как наши РСЗО смотрятся в сравнении с зарубежными аналогами – в чем сильнее мы, а в чем конкуренты?

– Зарубежные системы MLRS (НАТО), HIMARS (США) и других стран имеют сопоставимые с российскими РСЗО характеристики точности стрельбы, однако уступают нашим по дальности, могуществу боевых частей и номенклатуре боеприпасов для решения поставленных задач. Наращивание боевого потенциала российских систем идет систематически и планомерно.

– Насколько комфортно вы себя ощущаете на международном рынке?

– Высокотехнологичные РСЗО производят несколько стран, основные игроки на рынке – Россия, США, Китай и Турция. В последние годы в этом направлении активно начала работать Сербия. Доля России на зарубежных рынках в сегменте РСЗО составляет примерно 30 процентов. Реактивные системы залпового огня остаются одним из самых востребованных видов вооружения, а потому Россия была, есть и будет ведущим игроком на этом направлении.

Традиционно высокий спрос за рубежом сохраняется на системы "Смерч" и "Град". Кроме того, наблюдается повышенный интерес к не имеющим аналога тяжелым огнеметным системам ТОС-1А. Спрос на российские РСЗО проявляется во всех регионах мира, в том числе и на Ближнем Востоке.

– Еще одна ваша новинка, вызвавшая большой интерес, – ракета "Бронебойщик". Какая ситуация с ней сейчас?

– Потребовалась корректировка технического задания. Сегодня госзаказчик рассматривает эти вопросы и в ближайшее время должен принять решения о корректировке требований и соответственно о начале опытно-войсковой эксплуатации. Государственные испытания проведены в полном объеме. Мы за счет собственных средств подготовили партию для опытно-войсковой эксплуатации по отработке способов боевого применения этих боеприпасов. Надеемся, что в ближайшее время госзаказчик решит вопрос.

– Диверсификация военного производства – очень болезненный процесс для большинства предприятий "оборонки". Как дела у "Техмаша" на этом направлении?

– Согласно стратегии госкорпорации "Ростех" доля гражданской продукции на предприятиях ОПК должна увеличиться к 2025 году до 50 процентов. На сегодня "Техмаш", помимо чисто "взрывных" изделий, которые активно используются в горных работах, предлагает потребителю широкий круг сугубо мирных товаров. Это самое современное медицинское и холодильное оборудование, продукция для нефтегазовой промышленности, сельскохозяйственная техника "Русич". То есть мы активно развиваем гражданское направление. При поддержке Ростеха мы разработали инвестиционную программу по развитию производства военной и гражданской продукции на 2018–2020 годы, согласно которой на гражданские проекты приходится более двух миллиардов рублей.

Если же говорить конкретно о НПО "СПЛАВ", то здесь есть совершенно уникальная разработка – медицинский робот "Ангел", объединивший возможности диагностики неотложных состояний и соответствующего лечения. Комплекс способен поставить диагноз, пошагово выстроить алгоритм лечения, наблюдать за больным и своевременно менять тактику. Аппарат, существующий как в стационарной, так и в мобильной версии, фиксирует все отклонения в состоянии больного, управляет системой шприцевых насосов, подающих лекарственные препараты по заданной программе. Комплекс анализирует полученную информацию и непрерывно адаптирует введение препаратов на основе показаний датчиков.

Мы считаем, что применение "Ангела" позволит сократить количество ошибок, связанных с неправильным введением лекарственных средств, оптимизирует процесс постановки диагноза, повысит качество оказания медицинской помощи пациентам, находящимся в критическом состоянии. Мобильная версия робота предназначена для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях, во время транспортировки больных на этапах эвакуации, в удаленных населенных пунктах с возможностью дистанционной передачи данных. Поддержка принимаемых решений реализована в виде медицинских алгоритмов, отражающих основные этапы помощи больным в критическом состоянии и позволяющих врачу любой квалификации выполнить своевременное и эффективное вмешательство.

В 2018 году мы поставили в российские медицинские учреждения несколько таких стационарных и мобильных комплексов. Один из них был передан на апробацию в клинику Управления делами президента РФ. А в Главном военном клиническом госпитале имени академика Бурденко прошел клинические испытания медицинский тактильный эндохирургический комплекс.

Справка "ВПК"

Владимир Николаевич Лепин родился 28 июля 1959 года в Тамбове.

Окончил Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище и адъюнктуру Военно-воздушной инженерной академии им. профессора Н. Е. Жуковского. Занимал руководящие должности на оборонных предприятиях. С 2017 года – генеральный директор АО "НПК "Техмаш". Доктор технических наук, член-корреспондент РАРАН. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

P. S. Коллектив АО "НПО "СПЛАВ" поздравляет Владимира Николаевича Лепина с юбилеем, желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейшей плодотворной деятельности на благо Отечества.

Владимир Лепин

Беседовал Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 28 (791) за 23 июля 2019 года