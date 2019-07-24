Турецкий дизайнер представил эмблему полка С-400

Турецкий дизайнер Омер Эркмен представил эмблему первого турецкого полка с С-400, изображение он опубликовал в социальных сетях.

Значок изображает всадника, стреляющего из лука, на фоне эмблемы развевается флаг Турции. Художник вдохновлялся наследием древних тюрков, передает RT.

Изображение Эркмен опубликовал в своем Instagram.

В описании к публикации художник пояснил, что использовал образ огузского воина. Огузы – древний тюркский народ, проживавший в степях Центральной Азии и Монголии до XI века. Огузы участвовали в этногенезе туркмен, сирийских туркмен, иракских туркмен, крымских татар, анатолийских турок и т. д.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Для этого потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 "Руслан".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган называл С-400 самой сильной оборонной системой в мире. Он также заявлял, что сделка по С-400 является важнейшим соглашением современной Турции.

По оценке западных СМИ, покупка Турцией российских систем С-400 стала "тектоническим сдвигом" в геополитике.

Алексей Дегтярев