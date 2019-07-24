В США скончался первый руководитель полетов космических миссий NASA

Первый руководитель полетов космических миссий NASA Крис Крафт скончался на 96-м году жизни. Об этом 23 июля сообщает "РИА Новости".

По словам главы космической компании, с уходом Крафта США потеряли национальное достояние. Помимо этого он назвал скончавшегося директора "одним из первопроходцев NASA".

Кроме того, он отметил вклад Крафта в первую миссию на Луну.

"Крис был одним из ключевых членов команды, который помог нашей нации отправить человека в космос и на Луну, внесенный им вклад невозможно переоценить", — сказал он.

Отмечается, что Крафт был награжден медалью NASA "За выдающееся лидерство". Причины его смерти не уточняются.

Ранее Рогозин поздравил NASA с 50-летием высадки на Луну. 20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия. Они оставались на поверхности Луны в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды. Всё это время пилот командного модуля Майкл Коллинз ожидал их на окололунной орбите.