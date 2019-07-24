Британия собралась защищать Ормузский пролив

Британские власти в понедельник объявили о планах сформировать и развернуть возглавляемую Европой "миссию по защите моря", призванную обеспечить безопасность судоходства в жизненно важном Ормузском проливе. Данная мера, как полагают в Лондоне, должна стать ответом на захват Ираном танкера под британским флагом.

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Выступая в парламенте, глава МИД Джереми Хант обвинил Тегеран в совершении "акта государственного пиратства", на который, с его слов, последует строгая и решительная реакция международного сообщества.

Как указал Хант, европейские союзники Великобритании будут играть важную роль в обеспечении доступа к судоходным путям. Тем более, что пятая часть мирового экспорта нефти проходит через узкий пролив между Ираном и Оманом.

Мы будем стремиться к тому, чтобы сформировать европейскую миссию по защите моря для обеспечения безопасного прохода экипажа и груза в этом жизненно важном регионе.

- заявил министр, указав что процесс обсуждения уже запущен.

При этом Хант отметил, что военная миссия в Ормузском проливе, представляя позицию Европы, не будет связана с действиями США в этом регионе.

У нас самый большой военный бюджет в Европе, и мы содержим Королевский флот мирового класса.

- заявил глава МИД.