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24.07.2019
Интерфакс-АВН

Ким Чен Ын осмотрел новую подлодку - ЦТАК

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Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Гонконг. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел недавно построенную подводную лодку, сообщает ЦТАК.

"Подводная лодка, построенная под тщательным руководством и особым вниманием Верховного лидера партии, государства и вооруженных сил Ким Чен Ына, будет выполнять свой долг в оперативных водах Восточного моря Кореи (Японское море - ИФ)", - отмечает агентство.

Согласно ему, лидер КНДР подробно ознакомился с операционно-тактическими данными и боевой системой оружия новой подлодки.

"Уважаемый высший руководитель выразил большое удовлетворение тем, что подводная лодка сконструирована и построена для успешного выполнения военно-стратегического плана нашей партии в любых обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Япония
Персоны
Ким Чен Ын
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