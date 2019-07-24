Ким Чен Ын осмотрел новую подлодку - ЦТАК

Гонконг. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел недавно построенную подводную лодку, сообщает ЦТАК.

"Подводная лодка, построенная под тщательным руководством и особым вниманием Верховного лидера партии, государства и вооруженных сил Ким Чен Ына, будет выполнять свой долг в оперативных водах Восточного моря Кореи (Японское море - ИФ)", - отмечает агентство.

Согласно ему, лидер КНДР подробно ознакомился с операционно-тактическими данными и боевой системой оружия новой подлодки.

"Уважаемый высший руководитель выразил большое удовлетворение тем, что подводная лодка сконструирована и построена для успешного выполнения военно-стратегического плана нашей партии в любых обстоятельствах", - говорится в сообщении.