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24.07.2019
Известия.ru

ЕКА с помощью РФ опубликовало данные о точном местоположении спутников США

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Европейское космическое агентство (ЕКА) с использованием российских данных опубликовало информацию о местонахождении секретных американских спутников на геостационарной орбите. Об этом во вторник, 23 июля, сообщает "РИА Новости".

Всего в каталог включены 1638 объектов, из которых 529 спутников, находящихся под управлением, остальные — вышедшие из строя космические аппараты и отработавшие ступени ракет-носителей.

Отмечается, что в документе используются данные наблюдений с телескопов, предоставленные Межгосударственной корпорацией "Вымпел", Институтом прикладной математики имени Келдыша РАН и Астрономическим научным центром.

В марте сообщалось, что американская ракета-носитель Delta IV вывела на орбиту Земли новый секретный военный спутник связи WGS-10. Функция аппарата массой 5,8 т — обеспечивать связь подразделений вооруженных сил США и стран – союзников США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ESA (ЕКА)
Центр Келдыша
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