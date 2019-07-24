Sohu: Китаю нужна новая партия Су-35, свои истребители не справляются

Некоторое время назад российское агентство по военно-техническому сотрудничеству заявило, что официально предложило Китаю закупить еще одну партию новейших истребителей Су-35. Эта новость сразу же вызвала большой интерес у китайской общественности. Среди местных военных экспертов развернулись ожесточенные дебаты по этому поводу.

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Су-35

На самом деле этот спор имеет давнюю историю, он начался в 2013 году с сообщения о покупке 24 Су-35. Теперь голоса против новой сделки раздаются гораздо громче.

Прошло 6 лет, и развитие ВВС Китая также достигло значительного прогресса, они получили значительное количество J-20, придавших флоту боевую силу.

- пишет китайское издание Sohu.

С его слов, чтобы разобраться в споре, необходимо взглянуть на ту роль, которую Су-35 играет в воздушном флоте страны. В мае 2018 году они впервые проявили себя, сопровождая бомбардировщик H-6K, который совершил полет вокруг Тайваня. С того времени они обеспечивали боевую устойчивость ВВС.

Пилоты ВВС Китая были очень рады Су-35 и дали ему высокую оценку. Таким образом, Су-35 действительно был отличным истребителем.

- указывает Sohu.

Проблема двигателей

Действительно, в настоящее время ситуация выглядит иначе. ВВС Китая вооружены стелс-истребителем J-20, его производство продолжает неуклонно расти. При этом, учитывая его высокую стоимость, ожидается, что основные закупки будут сосредоточены на J-16 и J-10B/C, так как требуется полная замена парка J-7/8.

Однако, как отмечает Sohu, многие J-16, как и J-20, оснащены китайскими турбовентиляторными двигателями серии "Тао" с недостаточной мощностью. Это может вызвать проблемы при их выпуске, затрудняя модернизацию воздушного флота.

Поэтому приобретение партии истребителей Су-35, оказывающих положительное влияние на китайские ВВС, будет неплохим решением, способным ослабить проблемы, возникшие при модернизации воздушного флота.

- указывает обозначенное издание.

Источник изображения: https://www.planespotters.net/

J-20

Без Су-35 не справиться

С другой стороны указывается, что, несмотря на очень высокую боеспособность J-16, спектр их боевых задач не полностью совпадает с Су-35. Они оба позиционируются как многоцелевые истребители, однако J-16 больше фокусируется на атаке типа "воздух-земля", в то время как Су-35 сосредоточен на проведении операций типа "воздух-воздух".

Как отмечает издание, J-16 имеет более продвинутую РЛС с АФАР и обладает некоторыми преимуществами в системе вооружения. Но в сравнении с Су-35 его неблаговидно отличает двойная роль в воздухе, повышенное аэродинамическое сопротивление, меньшая тяга двигателя, отсутствие отклоняемого вектора тяги и несколько пониженная маневренность.

Поэтому вполне оправданно повторное приобретение Су-35 в качестве машины воздушного боя, которая в состоянии эффективно помочь J-20 завоевать превосходство в воздухе.

- делает вывод Sohu, полагая, что с данной ролью J-16 не справится.

Источник изображения: https://www.planespotters.net/

J-16