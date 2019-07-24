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24.07.2019
Военное обозрение

В ходе ускорения у американского F-16C расслоились композитные материалы

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Довольно необычный инцидент произошел с демонстрационной командой Viper ВВС США, выступившей на истребителях F-16C на британской авиабазе Fairford 21 июля 2019 года.

Источник изображения: topwar.ru

Через несколько минут после начала авиашоу майор Гаррет Шмитц, пилот и командир обозначенной группы, прекратил выполнение упражнений и объявил о возникновении чрезвычайной ситуации. Он поднялся на большую высоту, оценивая проблему, затем пролетел над ВПП на пониженной скорости, производя визуальный осмотр, прежде чем перейти к посадке.

Кадры, сделанные на земле, показали повреждение задней кромки правого горизонтального стабилизатора. По словам журналиста Ангада Сингха, происшествие, вероятнее всего, было вызвано спонтанным расслоением композитного материала, применявшегося при изготовлении стабилизатора. Как полагает издание The Aviationist, в этом случае разрушение могло быть спровоцировано устойчивой нагрузкой на планер, наблюдавшейся в ходе ускорения F-16.

Примечательно, что получивший повреждения самолет был заимствован у подразделения ВВС США, базирующегося на авиабазе Шпангдалем, Германия. Это связано с тем, что указанная демонстрационная команда не имеет собственного парка и пользуется машинами, размещенными вблизи места проведения авиашоу.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
США
Продукция
F-16
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