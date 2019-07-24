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24.07.2019
bmpd.livejournal.com

Контракт на модернизацию польских танков Т-72

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22 июля 2019 года на польском таноковом заводе Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. в Гливице состоялась церемония подписания рамочного контракта на проведение в 2019-2025 годах капитального ремонта и модернизации 230 танков Т-72М/М1 Войска Польского. Контракт подписали со стороны заказчика Инспекторат обеспечения вооруженных сил Польши (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych) и подчиняющаюся ему 1-я ремонтная база обеспечения (1. Remontowa Baza Logistyczna, Валч), а со стороны исполнителя - консорциум польской государственной оборонно-промышленной группы Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ) в составе входящих в PGZ предприятий Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. (ZM Bumar-Łabędy) и Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi S.A. (WZM, бывший военный автобронетанковый ремонтный завод, Познань).

На церемонии подписания контракта присутствовали премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.


Рамочная стоимость контракта 1,75 млрд злотых (462 млн долл). Капитальному ремонту и модернизации по условям рамочного контракта подлежат 230 танков Т-72М/М1 из 318 остающихся на вооружении Войска Польского, причем речь идет о как о танках, находящихся в строевых частях, так и находящихся на хранении. Головным исполнителем по программе ремонта и модернизации будет завод ZM Bumar-Łabędy.


В 2019 году предполагается провести ремонт и модернизацию первых восьми танков Т-72М/М1 на сумму 44 млн злотых. В 2020 году работы должны быть осуществлены на 46 танках за 200 млн злотых. Следует отметить, что планируемая средняя стоимость модернизации одного танка для 2019-2020 годов в 5 млн злотых, согласно оценкам польской промышленности, находится на нижнем пределе стоимости, так что не исключено, что рамочные условия контракта окажутся нереалистичными. Только стоимость капитального ремонта одного Т-72 (без учета модернизационных работ) оценивается в 2,5-3 млн злотых.


Сообщается, что модернизация Т-72М/М1 в рамках данного контракта будет носить в целом ограниченный характер (даже официально именуясь "модификацией", а не "модернизацией") и включать главным образом установку новых прицелов и приборов наблюдения польского производства (прицела наводчика PCT-72, дневно-ночного прибора наблюдения командира POD-72 и прибора наблюдения механика-водителя PNK-72), а также современных цифровых систем связи и управления и навигационного оборудования. Неясно даже, будут ли танки оснащаться комплектами динамической защиты.


Проработки программы восстановления и модернизации парка танков Т-72М/М1 была начата министерством национальной обороны Польши в 2016 году в связи с планами наращивания численности Войска Польского ввиду "усиления русской военной угрозы". До того польские вооруженные силы планировали полностью списать танки Т-72, оставив на вооружении только танки Leopard 2 и РТ-91.


Напомним, что производство в Польше по советской лицензии танков Т-72 (в вариантах Т-72М, с 1986 года - Т-72М1) велось на предприятии ZM Bumar-Łabędy с 1981 по 1993 годы, всего было изготовлено 1610 танков, из которых в Войско Польское поступило около половины (на 19 ноября 1990 года было заявлено наличие у Польши 787 танков Т-72, в том числе 30 поставленных из СССР в 1978 году). В 1998-2002 годах 135 танков Т-72М1 польсккой армии были модернизированы до уровня РТ-91 (в дополнение к 98 танкам РТ-91 новой постройки, изготовленным в 1993-1997 годах), иногда они обозначаются Т-72М1Z. На настоящее время польская армия имеет три строевых танковых батальона, оснащенных танками Т-72М1 (суммарно 174 танка - штатно по 58 танков в батальоне) - два в составе 34-й бронекавалерийской бригады 11-й бронекавалерийской дивизии в Жагани, и один в составе 20-й механизированной бригады 16-й Поморской механизированной дивизии в Бартошице. Еще 144 танка Т-72М/М1 используются как учебные или находятся на хранении. На долговременном хранении находятся еще 210 танков Т-72 разных модификаций.


Президент польской государственной оборонно-промышленной группы Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ) Витольд Словик на церемонии подписания на предприятии Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. рамочного контракта на проведение капитального ремонта и модернизации 230 танков Т-72М/М1 Войска Польского. На заднем плане танк РТ-91.Гливице, 22.07.2019 (с) Mirosław Mróz / Defence24.pl.

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Страны
Польша
Россия
Продукция
Leopard-2
PT-91
Т-72
Проекты
2020-й год
Военные учения
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