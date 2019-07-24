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24.07.2019
Военно-промышленный курьер

Сигнал к окончанию войны в Донбассе

2015
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Украина с оптимизмом смотрит на новый парламент

Новый состав Верховной рады я бы назвал ручным – президент при определенных условиях вполне может собрать конституционное большинство, не говоря про простое, которое он по сути уже имеет. Парламент пропрезидентский, а значит, и выбранный им премьер-министр будет таким же. И теперь важно понять, какую они все вместе будут проводить политику – изменение экономической ситуации в стране и курс на сближение с Москвой или фактическое продолжение той линии, что велась последние пять лет.

Отношения Украины и России после выборов в Верховную раду могут измениться к лучшему, но скорее всего связка президент – парламент в этом вопросе будет действовать в обход предлагаемого Россией Виктора Медведчука. Не знаю, насколько это устроит Кремль, но, наверное, лучше иметь два канала для налаживания контактов, нежели один. Избиратель юга и юго-востока Украины по сути проголосовал за нормализацию отношений, и это игнорировать нельзя. Значительная часть команды Зеленского – пусть далеко не все его окружение – также этого желают, но что в результате получится, сказать пока сложно.

Если быть реалистами, нужно понимать – нынешнее руководство Украины вряд ли устроит реализация Минских соглашений по сценарию Москвы, оно должно выработать какой-то свой путь. Но во всяком случае это будет иной подход, нежели тот, который на протяжении последних пяти лет демонстрировал Порошенко. Шанс на нормализацию отношений есть, хотя гарантий никто не даст.

“ Граждане послали власти сигнал, что войну пора заканчивать и отношения с Россией восстанавливать ”

Ключевой вопрос – прекращение боевых действий в Донбассе. Почему и ранее Петр Порошенко, и ныне Владимир Зеленский отказываются от прямых переговоров? Потому что такие переговоры станут фактически легитимизацией самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Тогда как в Минских соглашениях речи о каких-то республиках не идет, там фигурируют отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Россия же трактует соглашения так, будто эти республики и есть их предмет. Соответственно вопрос – что предстоит реинтегрировать в Украину: территории, формально входящие в ее состав, или независимые государства, что в дальнейшем подразумевает совсем иной их статус. По мнению не милитаристского, а скажем так, "нормализаторского" крыла киевского руководства, речь должна идти исключительно о территориях. Здесь ключевое расхождение. Соответственно это и есть главная точка, в которой предстоит найти некий компромисс. На какие-то уступки наверняка пойдет и Киев, но позиция России также должна смягчиться, чтобы процесс нормализации начался. Новый состав Верховной рады внушает умеренный оптимизм – у избирательных урн граждане послали власти недвусмысленный сигнал, что войну пора заканчивать и отношения с Россией восстанавливать. И теперь важно, чтобы этот сигнал был не только принят властью, но и вызвал конкретные действия в этом направлении.


Вадим Карасев, политолог (Украина)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 28 (791) за 23 июля 2019 года

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Страны
Россия
Украина
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