Афинам ближе Тель-Авив, чем Анкара

В Греции сформировано произраильское правительство

Всеобщие выборы в Греции 30 июня привели к драматическим переменам. Леворадикальная "Сириза", управлявшая страной последние четыре года, смещена с политического олимпа и заменена на правоконсервативную партию "Новая демократия". Премьера Алексиса Ципраса сменил на посту Кириакос Мицотакис.

За прошедшее десятилетие, с тех пор как в стране разразился серьезный экономический кризис, греки следовали такой схеме: верят обещаниям, данным во время избирательных кампаний, разочаровываются сразу после выборов и заменяют правительство через несколько лет. Кризис начался, когда у власти был премьер-министр от социалистов Георгиос Папандреу. Через несколько лет его сменил правый лидер Антонис Самарас. Спустя три года (2015) преемником Самараса стал левак Ципрас, а теперь премьерский пост занял Мицотакис с противоположного фланга.

Кириакос Мицотакис, которому 51 год, из крупной греческой политической династии. Его отец Константинос также работал премьер-министром, сестра – Дора Бакояннис возглавляла МИД и была мэром Афин, а племянник Костас, сын Доры, – нынешний градоначальник столицы.

Результаты выборов однозначны: консерваторы получили 39,85 процента голосов, а "Сиризе" доверили 31,53 процента избирателей. В Греции есть довольно необычный закон, согласно которому победившая партия получает бонус в 50 депутатских мандатов (из 300). Делается это для того, чтобы обеспечить стабильность правительства. Таким образом, Мицотакис получил солидное большинство в парламенте – 158 мест, против 86 у Ципраса. Остальные места поделены между несколькими небольшими партиями. Минимальный возраст для голосования в Греции –17 лет.

“ С 2010 года греко-израильские отношения значительно улучшились и сейчас находятся на пике, несмотря на частые смены правительства в Афинах ”

Формировать коалицию Мицотакису нет необходимости, его быстро привели к присяге в качестве премьер-министра, и через день после этого он уже представил свое правительство, в которое входят многие высокопоставленные партийцы из "Новой демократии" и ряд технократов.

Задачи, стоящие перед новым премьер-министром, непросты. За последнее десятилетие ЕС и МВФ предоставили грекам три "плана спасения" на общую сумму почти 300 миллиардов евро, но экономический кризис никуда не уходит. Безработица в стране остается очень высокой, экономика не восстанавливается. На этом фоне после выборов греческая общественность будет требовать результатов. Мицотакис пообещал снизить налоги, создать рабочие места, "обрезать" огромный государственный сектор и работать в тандеме с кредиторами над восстановлением экономики. Бремя доказывания теперь лежит на нем.

Что же касается Израиля, то с 2010 года греко-израильские отношения значительно улучшились и сейчас находятся на пике, несмотря на частые смены правительства в Афинах. Нет сомнений в том, что эти контакты, включающие значительное сотрудничество в области безопасности, лишь улучшатся в эпоху Мицотакиса, который, кроме прочего, имеет соответствующую семейную историю.

Именно его отец, будучи премьер-министром, поднял связи с Израилем до уровня послов. Мицотакис-младший посетил Израиль в прошлом году и публично пообещал: если его изберут премьер-министром, еще более укрепить двусторонние отношения. На встрече с Беньямином Нетаньяху он снова сделал аналогичные заявления. Новый глава греческого МИДа, бывший министр обороны и внутренней безопасности Никос Дендиас также известен как большой друг Израиля.

Другим отрадным событием стало то, что неонацистская партия "Золотая заря", у которой в уходящем парламенте было 18 депутатов, не преодолела минимальный порог в три процента и останется без представительства в законодательном органе. Партия требует пересчета итогов выборов, но шансы на это малы.

В новом правительстве есть один человек с проблемным прошлым – министр сельского хозяйства и продовольствия Макис Воридис. В молодости он был активистом крайне правых студенческих организаций в Афинах и Лондоне. Впоследствии участвовал в деятельности крайне правых партий, а в 1994 году создал "Греческий фронт" – группу, в основном действующую против нелегальных иммигрантов. Позже он присоединился к крайне правой партии LAOS и в 2007 году был избран в парламент по ее списку. В 2012-м Воридис стал министром инфраструктуры и транспорта, вскоре покинул LAOS и вступил в партию "Новая демократия". Здесь он быстро продвинулся по иерархической лестнице и через два года получил назначение министром здравоохранения. Еврейские организации и левые протестовали против этого решения, но безрезультатно. Теперь, как уже упоминалось, он снова был назначен министром. Воридис отрицает выдвигаемые против него обвинения в антисемитизме и позиционирует себя как национал-либерала.

Логично предположить, что присутствие Воридиса в правительстве окажет незначительное влияние, если таковое вообще будет, на тесные и развивающиеся отношения между Грецией и Израилем.

Справка "ВПК"

Арье Мекель (англ. Aryeh Mekel, ивр. ) — израильский дипломат.

Родился на территории Казахстана, когда его семья возвращалась в Польшу.

Вырос в Кирьят-Яме или Кирьят-Моцкине. В Еврейском университете в Иерусалиме получил степень бакалавра в области политологии и английского языка и литературы, а также степень магистра коммуникации. Кроме того, получил степень магистра по социологии в Колумбийском университете.

Служил на Армейском радио. Во время Войны Йом-Киппур брал интервью у министра обороны Моше Даяна. С 1976-го три года был эмиссаром Еврейского агентства в Цинциннати, штат Огайо. В 1984-м поступил на работу в МИД Израиля, работал в Центре политических исследований, через год стал советником министра Ицхака Шамира. Когда в октябре 1986-го Шамир стал премьер-министром, Мекель был назначен его политическим советником.

В 1989-1993 годах – генеральный директор Израильского управления телерадиовещания, отвечал за экстренные трансляции на десятках языках во время войны в Персидском заливе.

В 1993 году вернулся в МИД, получил назначение генконсулом на юго-востоке США. В 2001-м - временный поверенный в посольстве Израиля в Южной Корее. В 2001-2002 годах специальный советник заместителя министра иностранных дел по борьбе с антисемитизмом. В конце 2002-го назначен заместителем посла Израиля при ООН. В 2004-м – генеральный консул Израиля в Нью-Йорке. Отвечал за отношения с еврейскими организациями в США. В 2007-м вернулся в Израиль и был назначен директором пресс-службы Министерства иностранных дел и пресс-секретарем министерства. Спустя год – заместитель генерального директора Минкультуры и науки.

В 2010—2014 годах посол Израиля в Греции.

Заголовок газетной версии – "Афины ищут дружбы с Тель-Авивом".

Арье Мекель, дипломат (Израиль)

Перевод Сергея Духанова, специально для "ВПК"

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 28 (791) за 23 июля 2019 года