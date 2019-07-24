"КосмоКурс" направил Роскосмосу материалы о безопасности частного космодрома

Госкорпорация приняла и начала рассматривать материалы, отметил гендиректор "КосмоКурса" Павел Пушкин

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Компания "КосмоКурс", которая развивает космический туризм в России, дополнительно направила Роскосмосу материалы, доказывающие техническую безопасность планируемого частного космодрома в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщил во вторник гендиректор компании Павел Пушкин.

"Мы послали материалы в Роскосмос достаточно объемные по всему комплексу, где расписываем, что это, и доказываем техническую безопасность", - сказал Пушкин, уточнив, что документы были направлены несколько недель назад.

По его словам, госкорпорация приняла и начала рассматривать материалы. Официального ответа, пояснил Пушкин, еще не было.

"КосмоКурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных туристических полетов. Предполагается, что экипаж совершит 15-минутный полет на высоту около 200 км. Для запуска своих кораблей компания собирается построить собственный космодром в Нижегородской области.