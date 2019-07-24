"КосмоКурс" создаст ракетный стенд на месте будущего космодрома под Нижним Новгородом

Компания разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных туристических полетов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Компания "КосмоКурс", которая развивает в России частный туризм, готовит проект стенда для огневых испытаний собственного ракетного двигателя. Об этом сообщил ТАСС во вторник генеральный директор компании Павел Пушкин.

"Сейчас мы делаем проект огневого стенда, то есть работаем со строительными организациями, и готовы приступать к его созданию на месте предполагаемого космодрома", - отметил Пушкин.

Сейчас проект частного космодрома, где будет располагаться стенд, находится на согласовании в Роскосмосе. Эта процедура проходит с марта 2019 года, официальный ответ со стороны госкорпорации еще не поступил. Однако, как пояснил гендиректор "КосмоКурса", это не сильно повлияет на сроки проведения огневых испытаний, так как строительство стенда зависит от Ростехнадзора.

"Стенд - общетехнический [проект]. Скорее всего, Роскосмосу мы покажем, но это [вопрос] Ростехнадзора, потому что это обычные промышленные вещи", - добавил Пушкин. При этом он уточнил, что строительство огневого стенда может начаться и без согласования космодрома с Роскосмосом "на свой страх и риск".

"КосмоКурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных туристических полетов. Предполагается, что экипаж совершит 15-минутный полет на высоту около 200 км. Для запуска своих кораблей компания собирается построить собственный космодром в Нижегородской области.