Банкротство "четвертой власти"

Государство готовится к поражению в информационной войне

Все большая часть москвичей и гостей столицы едет в метро, уткнувшись в гаджеты. Молодое поколение, как правило, – в телефоны и смартфоны, среднее – в планшеты, где в основном частная переписка, модная реклама, гламур... Иногда мелькнут новости. Мало кто читает книги, что называется, живьем, и уж совсем большая редкость – развернутая газета.

Все это оборотная сторона сплошной цифровизации и компьютеризации. Но не только. Люди все меньше времени тратят на чтение книг, аналитических статей в газетах и журналах, все больше глотают поверхностную информацию, не желая вникать в проблемы окружающей жизни. Главное – просто быть в курсе событий, прежде всего в своей сфере деятельности. Остальное неважно.

В результате постепенно исчезают правильная русская речь, умение писать без ошибок, логически мыслить. Впрочем, это забота преподавателей и Минобразования, других ведомств. Я – о другом.

Все названные явления сопровождаются утратой спроса на периодику и падением тиражей газет, в частности, их бумажных версий. На наших глазах перестают выходить многие издания, закрываются киоски, торгующие прессой. По данным Роскомнадзора, число действующих печатных СМИ в России уменьшилось до 52 629 единиц, хотя еще несколько лет назад было 73 тысячи. Но во властных структурах подобное положение дел никого не озадачивает. Хотя в Конституции Российской Федерации прямо записано, что граждане РФ имеют право на своевременное получение общественно значимой объективной информации, доступ к ней. Речь тут по большому счету даже не о "чтиве", а об информационной безопасности страны в условиях гибридной войны и западных санкций. А это уже дело государственное.

Сложившаяся ситуация требует тщательного анализа, поскольку печатные СМИ остаются ключевым звеном и в системе управления обществом. Об этом с большой озабоченностью говорили на VIII съезде Союза журналистов Москвы ("Периодическое Отечество в опасности"). По данным исполнительного директора Союза предприятий печатной индустрии Елены Шитиковой, в 2019 году снижение доходов прессы приведет к ликвидации еще 15 процентов рабочих мест. Прекратила работу крупнейшая типография "Экстра-М". Доходы от рекламы падают на 8–10 процентов в год.

“ Почтовые тарифы на доставку газет и журналов за 10 лет выросли на 231 процент ”

Все это напрямую отражается на существенном увеличении стоимости производства газет и журналов, не говоря уже о непрекращающемся росте цен на бумагу, полиграфию, доставку. За две газеты, купленные в киоске у станции метро "Сокол", отдал приличную сумму. А ведь почти 80 процентов в цене любой газеты составляют услуги типографии и распространителя. В результате, повторим, тиражи сокращаются на 10–15 процентов в полугодие (данные Союза предприятий печатной индустрии), спрос на печатные издания падает – из-за их дороговизны в первую очередь.

Не лучше обстоит дело с точками распространения периодики. Если в 2004 году в России насчитывалось 42 тысячи киосков по продаже газет, то в 2018-м – 16 500. "Красноярск, Тверь, Брянск, Севастополь, Волгоград, Самара – список регионов, где идет настоящая борьба с киосками прессы, можно продолжать, – считает Елена Шитикова. – Особняком стоит Москва, где усилиями Департамента СМИ сохранены две тысячи таких киосков".

Все перечисленное приводит к еще большим проблемам. Это как цепная реакция. Недавно, например, приказало долго жить ООО "Межрегиональное агентство подписки" (МАП). Оно проводило большую работу, выпускало подписной "Каталог российской прессы", куда включались все ведущие издания СМИ РФ. Но с 1 июля 2019 года попросту исчезло. На звонки никто не отвечает. Банкротство не новость, на дворе капитализм. Но МАП ушел по-английски, официально никого не уведомив, даже редакции газет, с которыми плотно работал. А главное – не расплатился по долгам за подписку на первое полугодие 2019 года. В итоге ФГУП "Почта России" продолжает собирать заказы на подписку, а МАПа нет. Как быть в таком случае газетам и что отвечать подписчикам?

"К сожалению, ситуация очень непростая, даже тяжелая, – говорит председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. – Если раньше, в советские времена, как мы с вами помним, отдельные издания печатались в 20 миллионах экземпляров, то сейчас совокупный тираж пяти самых известных российских газет едва приближается к 1,5 миллиона. В Инете их активно читают, но бумажный выпуск резко сократился и продолжает падать. Впрочем, такая тенденция заметна во всем мире. Хотя в США тираж серьезных изданий постепенно начал расти, что говорит о тяге людей к серьезной аналитике, усталости части аудитории от цифровых форматов при дефиците их внимания к серьезным социальным проблемам. Получается, там уже чувствуют, что гламуром потребность в повседневной информации не удовлетворить".

Обстановка на рынке СМИ, безусловно, в большой степени зависит от уровня жизни в России, который уже несколько лет падает, как, впрочем, и покупательная способность населения.

"Киоски печатной продукции исчезают со скоростью 10 штук в сутки, а многие газеты попросту тихо умирают, – подчеркнул Владимир Соловьев. – Пропадают полки с периодикой в больших супермаркетах. Союз журналистов России пытается вмешиваться в это. В Красноярске, Екатеринбурге, других городах мы не раз беседовали с мэрами, губернаторами и вице-губернаторами, другими руководителями, чтобы остановить этот процесс. Но особого результата пока не видно".

Еще печальнее положение с распространением печатной продукции по подписке. "Почта России" ведет себя, мягко говоря, странно и без предупреждения задирает стоимость доставки газет и журналов. Рост ее тарифов на данную услугу с 2008-го по октябрь 2018 года составил 231 (!) процент, а подписные цены на прессу давно выше розничных в среднем на 15 процентов. Впрочем, чему удивляться, если гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов в 2014 году выписал себе премию в размере 95,4 миллиона рублей, заявив, что сделал это на вполне законных основаниях.

Союз журналистов не раз предлагал коллегам из "Почты России" обменяться мнениями, прийти на форумы. Кто приходил, с удивлением узнавал о ситуации. Но подвижек и изменений после этого не наступает. Напротив, дошло до того, что некоторые издания начали отказываться от услуг ФГПУ "Почта России" и распространять продукцию через курьеров. Так поступила, например, главный редактор краснодарской газеты Елена Горбань. Но подобный подход реален только в районах с высокой плотностью населения, как в Краснодаре.

Союз журналистов России старается эти проблемы аккумулировать, доносить до руководства страны. Об этом неоднократно говорилось в Государственной думе, Совете Федерации. Но от обсуждения проблемы в высоких инстанциях пока тоже ничего не меняется.

"Я не думаю, что интеллектуальный уровень нашего населения сильно упал, – считает Соловьев. – Все-таки народ у нас читающий и думающий, поэтому причина в совпадении нескольких факторов. Один из них, повторю, дороговизна жизни, не каждый решится выделить одну-две тысячи рублей на подписку. С другой стороны, сейчас очень быстро меняется информационная картина дня. Молодежь и среднее поколение, конечно, попросту живут в Сети, просматривают основные новости в Инете, районным да и республиканским ежедневным газетам за таким ритмом не угнаться. В связи с чем многие издания меняют формат, переходят в вариант еженедельников, то есть подводят итоги, становятся более аналитическими. А коллегам-журналистам сейчас приходится и писать, и фотографировать, и даже заниматься видеосъемкой".

Старшее поколение, конечно, привыкло по утрам читать любимую газету, не забыло запах свежей типографской краски. Например, продолжают активно выходить газеты на национальных языках. Но падение сельских районных газет продолжается катастрофическими темпами. В их редакциях крайне низкая зарплата, о которой даже неловко говорить – шесть – восемь тысяч рублей. Как прожить на такие деньги? Поэтому в глубинке в прессе работают только люди преклонного возраста. Речь тут надо вести уже о несовершенстве механизмов законодательного и административно-правового регулирования рынка печатной прессы. Кстати, на Западе многие ведущие СМИ поддерживаются государством. Яркий пример – французская "Монд".

А что нам делать в сложившейся ситуации?

Во-первых, чтобы привлечь читателей, надо меняться самим газетам. Переходить на новые форматы, улучшать оформление, задействовать смекалку, проводить в целях распространения газет фестивали прессы для привлечения новых читателей, организовывать выездную подписку, рекламировать продукцию в соцсетях. Должен постоянно обновляться контент в Интернете.

Во-вторых, нельзя забывать, что некоторые наши профильные министерства выделяют достаточно большие средства и гранты на поддержку изданий. Не надо бояться претендовать на них. В 2018 году, например, их объем составил полмиллиарда рублей, которые пошли на поддержку региональных СМИ. Это огромные деньги, благодаря которым многие до сих пор живы.

В-третьих, Союз журналистов России предлагает разработать федеральную целевую программу (ФЦП) "Земский журналист". Подобная ФЦП "Земский доктор" с 2012 года прекрасно работает на селе. В соответствии с ней молодому врачу выделяются значительные средства на обустройство (около миллиона рублей), жилье. С 2020-го должна заработать такая же социальная программа под названием "Земский учитель". Почему бы не подумать о "земском журналисте", чтобы, как говорит Соловьев, молодые наши коллеги смелее выезжали в сельскую местность и эффективно работали там, имея хорошую материальную базу.

"Я всецело поддерживаю это предложение еще и как член Совета при президенте Российской Федерации по правам человека и развитию гражданского общества, – говорит Соловьев. – Так что будем надеяться, ситуация со временем изменится к лучшему. И у нас, как в США, начнут расти тиражи печатных изданий".

Конечно, либерально-олигархической элите, которая сегодня правит бал в России, отчасти выгодна дебилизация населения (малограмотным, не интересующимся ничем народом легче управлять). Как и то, что пресса из "четвертой власти" постепенно превратилась в обслугу правящего класса. Кто платит, тот заказывает музыку. Но это путь в никуда, точнее, к бунтам и революциям, что страна уже проходила в 1917 году. Так надо ли наступать на старые грабли?

Пора уже понять, что никакая рыночная экономика не способна отрегулировать такие принципиально важные вещи, в России вдвойне актуальные, как государственное дотирование подписки, оплата доставки газет и журналов на большие расстояния, неразвитость рекламного рынка, низкий потребительский спрос населения. Раньше эти фундаментальные риски полностью брало на себя государство. А теперь?

Теперь почти все целлюлозно-бумажные комбинаты в России перешли под контроль нерезидентов. Цены на сырье и продукцию будут расти и дальше. Газетная бумага продолжит дорожать, соответственно и печатаемые на ней издания.

За последние годы, повторим, в стране закрылось около 30 тысяч изданий. Исчезли целые сектора самой ценной для общества так называемой качественной прессы – общественно-политической, научно-популярной, юношеской, детской, литературной, технической, сельскохозяйственной, педагогической, экологической, спортивной, туристической. А 80 процентов оставшейся относится к категории развлекательных изданий: кроссворды, рецепты, криминал, телегиды, светская жизнь. Рыночные механизмы вынесли на поверхность развлекуху, рекламный глянец и "желтую прессу" во всей ее красе и с вытекающими последствиями.

В рыночной экономике газеты превратились в инструмент манипулирования общественным сознанием в политических и коммерческих интересах. А значит, нужна принципиально новая модель существования СМИ с учетом специфических условий России – гигантских расстояний, отсутствия нужного количества отечественных рекламодателей, падения доходов населения. Никакие разовые льготы и преференции отрасли уже не помогут. Нужны системные преобразования сверху. Это вопрос не экономики, а политики.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 28 (791) за 23 июля 2019 года