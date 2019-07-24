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24.07.2019
Известия.ru

"Минога" мороженая: Ка-65 модернизируют для работы в Арктике

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Шеметов Максим

Вертолет Ка-65 "Минога" получит арктическую версию. Минобороны сформулировало к ней тактико-технические требования, рассказали "Известиям" в военном ведомстве. Модель предназначена для действий с борта боевых кораблей, аэродромов Крайнего Севера, а также с морских баз типа Арктический трилистник. Для работы при сверхнизких температурах технику серьезно доработают. Также вертолет получит уникальную навигационную систему, которая даже без использования GPS/ГЛОНАСС с высокой точностью определит координаты.

Вертолет Ка-65 "Минога" получит арктическую версию. Минобороны сформулировало к ней тактико-технические требования, рассказали "Известиям" в военном ведомстве. Модель предназначена для действий с борта боевых кораблей, аэродромов Крайнего Севера, а также с морских баз типа Арктический трилистник. Для работы при сверхнизких температурах технику серьезно доработают. Также вертолет получит уникальную навигационную систему, которая даже без использования GPS/ГЛОНАСС с высокой точностью определит координаты.

На арктическую версию машины установят дополнительную энергоустановку для запуска основного двигателя при высоких отрицательных температурах, системы спасения и отопления для экипажей, а также позволяющие выживать в сложных полярных условиях в случае катастрофы. Вертолет должен будет действовать в любое время суток в сложных погодных условиях. Серьезно повысит эффективность машины и навигационная система, позволяющая без использования спутниковой связи определять координаты, рассказали "Известиям" в военном ведомстве.

С 1980-х годов основными вертолетами ВМФ России считаются средние машины семейства Ка-27. Они по праву заслужили репутацию надежных, но в перспективе им нужна замена. Несколько лет назад стало известно о разработке "изделия 450", или Ка-65 "Минога", — будущий вертолет чаще всего упоминается именно под такими обозначениями.

В первую очередь он будет изготавливаться в противолодочной, транспортной и десантной версиях. Известно, что в настоящее время согласована техническая конфигурация машины, определены ее главные тактико-эксплуатационные и экономические характеристики.

На боевых кораблях ВМФ "Минога" станет использоваться как противолодочная или десантно-транспортная машина. В Арктике она в первую очередь будет востребована как "утепленный" транспортный или десантный вертолет, который сможет поддерживать сообщение между такими северными базами, как Арктический трилистник на архипелаге Земля Франца-Иосифа. А также между отдаленными гарнизонами, постами ВМФ и ПВО, пограничными заставами.

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Источник изображения: iz.ru


При необходимости "Минога" сможет работать как разведчик, целеуказатель или противолодочный вертолет, действующий с борта корабля или береговых аэродромов.

Созданные специально для "Мистралей" на базе Ка-52 "Аллигатор" морские вертолеты "Катран" имеют более узкую специализацию. Это двухместные, штурмовые разведывательно-десантные машины. Они могут поддержать береговые подразделения, подавить очаги сопротивления и поразить вражескую бронетехнику всех классов. При необходимости на них можно установить оборудование для использования противокорабельных ракет типа Х-31 или Х-35, которые способны пустить на дно даже крейсер или авианосец.

Современным российским фрегатам и корветам, которые будут действовать в экстремальных северных широтах, а в перспективе — вертолетоносцам и авианосцам нужны надежные и проверенные машины, считает военный эксперт Антон Лавров.

— "Минога" получит традиционную для всех камовских аппаратов соосную схему, — рассказал он "Известиям". — В свое время при разработке палубных вертолетов остановились на ней, так как такое техническое решение позволяет разработать более компактный фюзеляж — без заднего рулевого винта на длинной балке. Для вертолетов ВМФ такое требование — одно из основных. Они должны вписываться в ангары и лифты, где каждый квадратный метр на вес золота. Кроме того, машине с соосной схемой нужна меньшая по размерам взлетно-посадочная площадка.

В итоге ВМФ получит многофункциональный вертолет, который будет востребован не только армией и флотом, но и потенциальными гражданскими покупателями, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Это будет новое поколение камовских транспортно-боевых вертолетов, — уверен он. — При необходимости машины смогут поддержать десантные силы или корабли огнем с воздуха. Вертолеты пригодятся и в мирной жизни — в первую очередь геологам, газовикам и нефтяникам, которые работают в Арктике. Такая диверсификация поможет увеличить серию, а следовательно, снизить цену за единицу продукции.

Камовские машины, если судить по опыту продаж существующего семейства, имеют и хороший экспортный потенциал. Гражданский вертолет Ка-32 востребован за границей и сейчас, подчеркнул эксперт.

Сейчас Заполярью уделяется особое внимание, а воинские части активно получают новую специализированную технику. Сухопутные войска Северного флота уже успели назвать арктическими. В 14-й армейский корпус входят 80-я отдельная мотострелковая бригада из поселка Алакуртти Мурманской области и 99-я тактическая группа, расквартированная на острове Котельный.

В частности, бригада из Алакуртти укомплектована спецтехникой, предназначенной для эксплуатации в условиях Заполярья. На ее вооружении состоят уникальные снегоболотоходы ТРЭКОЛ-39294 и "Беркут", квадроциклы, гусеничные вездеходы ДТ-30 "Витязь", танки Т-72Б, бульдозеры, беспилотники, а также катера на воздушной подушке. В случае необходимости бригада готова к высокоманевренным военным операциям в условиях Заполярья.

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