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24.07.2019
Известия.ru

Аэро-план: на развитие ОАК потребуется 300 млрд рублей

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Источник изображения: Фото: пресс-служба Администрации Президента России/kremlin.ru

На докапитализацию Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) потребуется более 300 млрд рублей. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. Он отметил, что в этом вопросе компания рассчитывает на поддержку главы государства. Средства пойдут на оздоровление проблемных активов и создание авиапроизводителя национального уровня, подчеркнули в "Ростехе".

На докапитализацию Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) потребуется более 300 млрд рублей. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. Он отметил, что в этом вопросе компания рассчитывает на поддержку главы государства. Средства пойдут на оздоровление проблемных активов и создание авиапроизводителя национального уровня, подчеркнули в "Ростехе".

Рекордные поставки

Уровень исполнения гособоронзаказа предприятиями "Ростеха" превысил средний показатель по стране и составил 99,6%, доложил президенту глава корпорации Сергей Чемезов. Он отметил, что объем поставок "Рособоронэкспорта" в прошлом году стал рекордным за всё время его существования и достиг $13,7 млрд.

— Твердый портфель заказов на военную технику достиг 55 млрд. Выручка от реализации гражданской продукции приблизилась уже к 30%, — подчеркнул Сергей Чемезов. — Я надеюсь, те обязательства, которые мы взяли на себя, — к 2025 году добиться уже 50% — мы должны выполнить.

В целом по ОПК гособоронзаказ сейчас выполняется на 97–98%, отметил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

— В отдельных госкорпорациях этот показатель еще выше, — рассказал он "Известиям". — В Германии и США ситуация хуже. Задача диверсифицировать производственную программу ОПК тоже постепенно решается. Причем предприятия ОПК осваивают производство высокотехнологичной техники — медицинской, энергетической и оборудования для нефтегазовой отрасли.

Помощь от государства

Отдельное внимание на встрече с президентом Сергей Чемезов уделил вопросам оздоровления проблемных промышленных активов, недавно переданных в состав госкорпорации. Речь идет в первую очередь о холдинге "Уралвагонзавод" и концерне "Тракторные заводы".

Глава "Ростеха" также рассказал о начавшейся интеграции в состав госкорпорации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

— Докапитализация еще нужна? — поинтересовался Владимир Путин.

— Да. Там нужна будет докапитализация, потому что нам необходимо будет, чтобы окончательно провести финансовое оздоровление всех предприятий ОАК, более 300 млрд, — ответил Сергей Чемезов. — Прежде всего эта сумма необходима для того, чтобы мы реализовали программы МС-21 и другие гражданские проекты. Сохраняется потребность докапитализации, как вы правильно заметили, со стороны государства. Здесь мы, конечно, рассчитываем на вашу поддержку.

По словам гендиректора "Ростеха", дополнительные средства необходимы в связи с большим объемом кредитных обязательств, которые были получены "по наследству" еще со времен 1990-х годов, начала 2000-х годов.

Как пояснили в пресс-службе госкорпорации, процесс оздоровления и реализация программ гражданского авиастроения требуют значительных инвестиций и направлены на создание в России авиапроизводителя национального уровня, который объединит проектирование, производство компонентов, финишную сборку самолетов, вертолетов и послепродажный сервис. При этом авиационный кластер станет самым мощным в структуре "Ростеха" — его совокупная выручка превысит 1 трлн рублей в год, уточнили в компании.

Докапитализация ОАК необходима, поскольку от этого будет зависеть развитие российского гражданского авиастроения, сказал "Известиям" главный эксперт института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов.

— Однако финансирование нужно направлять на проекты, которые будут конкурентоспособны не только на российском, но и на мировом рынке. Для этого нужно провести их системный анализ, — пояснил он.

Эксперт добавил, что отечественному авиапрому также необходимо увеличивать горизонт планирования: деньги на самолеты и вертолеты, которые будут востребованы через 10–15 лет, нужны уже сейчас.

Борьба с фальсификатом

Отдельно Сергей Чемезов остановился на вопросе маркировки продукции. Он напомнил, что в России уже с 1 июля действует обязательная маркировка обуви, некоторых фармацевтических изделий, а с 1 января 2020 года она распространится на все лекарственные препараты.

— Это немаловажно для нашего населения, чтобы избежать фальсификаций и обеспечить качественную продукцию для населения, — подчеркнул глава госкорпорации.

Гендиректор "Ростеха" отметил, что чаще всего в России подделывают питьевую воду, где процент фальсификата в среднем по стране составляет от 25 до 30%.

— Нужно обязательно начать маркировку этой продукции, — сказал он. — Я думаю, что к концу года мы завершим работу по маркировке молочной продукции, я вам уже докладывал об этом. Мы всю работу совместно с Минсельхозом завершаем. Потому что у нас сегодня продукции очень много продается непонятно какой.

Обязательная маркировка молочной продукции поможет сократить количество фальсификата, однако может привести, особенно на начальном этапе, к росту цен на продукцию на 10–12%, отметил в беседе с "Известиями" исполнительный директор холдинга Goldman Group Дмитрий Гелемурзин. В любом случае покупатели смогут приобретать более качественный продукт, что положительно скажется на здоровье, констатировал эксперт.

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Кредитование
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Германия
Россия
США
Продукция
Тракторные заводы
Компании
ОАК
РОЭ
Уралвагонзавод
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
Медицина
МС-21
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1 комментарий
№1
24.07.2019 10:48
Цитата, q
Докапитализация ОАК необходима, поскольку от этого будет зависеть развитие российского гражданского авиастроения,
Цитата, q
Однако финансирование нужно направлять на проекты, которые будут конкурентоспособны не только на российском, но и на мировом рынке. Для этого нужно провести их системный анализ,
Озвучивание красиво, но вот из истории. Летал , летал Ту-114 , ну тот , у которого крылья от Ту-95. Значит налетал он , Ту-114, .... создал беспрецедентный рост пассажиропотока , на нём отработали впервые в мире практику "мокрого лизинга" -это с японцами , и загорелось "нашим" летать ещё быстрее , чем на Ту-114-мала , понимашь ,скорость под винтами.
Вместо турбовинтового НК-12  решили поставить турбореактивный НК-8 , но размещать под крылом уже надо было 6 единиц супротив действующих 4 турбовинтовых. Ильюшинцы тож НК-8 применили,- а других и не было -, но разместили их на хвосте -всего 4единицы - и стал флагманом уже Ил-62 вместо Ту-114. Про расход топлива как то на потом оставили-главное ускорились!
И вот что выходит:  двигателей под крылом с равнозначной тягой с турбовинтовым двигателем оказалось надо на 1/3 больше , если  они , эти самые турбореактивные двигатели под крылом.
Справедлив ли обратный вывод:  мистические тяги турбореактивного двигателя под 18тонн  в количестве 2единиц , размещённые под крылом ,
можно заменить на 2единицы турбовинтового/винтовениляторного в крыле/над крылом с тягой всего 12тонн , т.е. на 1/3 меньше , чем у турбореактивного. И тем самым , предложить модернизацию крыла Ту-95 под МС-21 различных модификаций, зная что удельная экономичность винтовентиляторной  тяги может быть доведена до 0, 25 кг/кгс х час.
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