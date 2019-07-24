Спецназ ЦВО получил новую версию "Тигров-М СпН" с 5 классом защиты
Источник изображения: МО РФ
Модернизированными бронеавтомобилями "Тигр-М СпН" новейшей модификации стало оснащаться новосибирское соединение специального назначения Центрального военного округа. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
Всего спецназом получено четырнадцать бронемашин специального назначения, которые изменились как внешне, так и внутренне. Планируется, что скоро "Тигры" пройдут проверку на полигоне.
Бронеавтомобили "Тигр-М СпН" предназначены для осуществления разведки, сопровождения и охраны колонн. Они способны оказывать огневую поддержку войскам, имеют 5 класс баллистической защиты. Машины получили пулестойкие шины с противовзрывными вставками, отводящими ударную волну, интегрированную керамическую броню, противоминную защиту, специальное остекление и пять видеокамер для кругового обзора.
На автомобилях предусмотрено размещение боекомплекта, средств связи и блокираторов радиоуправляемых фугасов.
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а любопытно зачем спецназу тяжелая не плавающая боевая машина с легким вооружением без птур. какую огневую поддержку она может оказать войскам и чем она стала лучше брдм-2 или бтр-82а,особенно по критерию цена-качества.Спецназ сегодня разный бывает))))И опыт применения тоже
Много чем БРДМ и БТР в плане защиты только "лбом" могут похвастаться,борта такие же как и на Тигре Спн,при это Тигр отличается более комфортными условиями(любой кому придется кататься предпочтет Тигр а не в Бтре кататься).При этом Тигр куда более мобильней и быстрей.
По оружию ставятся пулеметы и АГС,этого достаточно для борьбы с живой силой.........а вот бороться с бронированной техникой на нем это чистой воды глупость.При этом ПТУР спокойно возится с собой,и огневая точка делается вынесенной что куда более замаскированно чем техника.
"АСН 233115 «Тигр-М СпН» используется при ведении разведки, сопровождении и охране колонн, патрулировании, осуществлении огневой поддержки подразделений в ходе общевойскового боя, при проведении специальных и контртеррористических операций. Внешняя схожесть бронеавтомобиля с другими машинами семейства позволяет скрыть от противника ее принадлежность к подразделениям специального назначения.
В конструкцию АСН при сохранении практически всех технических характеристик базовой модели внесены необходимые изменения, позволяющие личному составу подразделений спецназна наиболее полно использовать потенциал боевой машины при выполнении возложенных на них задач. Основные доработки осуществлены внутри бронеавтомобиля, где размещается выносное вооружение, боекомплект к нему, специальное оборудование и средства связи. "
и чем она стала лучше брдм-2Да практически всем, кроме плавучести. БРДМ-2 полностью морально устарели.
или бтр-82аСравнивать бронеавтомобиль и БТР не совсем корректно. Это всё же разные виды техники.
При этом ПТУР спокойно возится с собой,и огневая точка делается вынесенной что куда более замаскированно чем техника.Варианты СПТРК на базе "Тигра-М" и "Атлета" тоже созданы. Если спецназу понадобятся такие машины, то могут их получить.
Варианты СПТРК на базе "Тигра-М" и "Атлета" тоже созданы. Если спецназу понадобятся такие машины, то могут их получить.Просто на мой взгляд спецназу это не нужно,спецназ это скрытность и скорость,быстрые точные концентрированные удары,иначе спецназ не будет отличатся от пехоты.
Подъехали высадили группу,отъехали прикрывать тыл(где ни будь уже за складками местности) и быть готовыми к эвакуации,а группа в этот момент оборудовала пару наблюдательных постов,пару огневых позиций(одна основная другая,запасная) и замаскировались.