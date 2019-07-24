Спецназ ЦВО получил новую версию "Тигров-М СпН" с 5 классом защиты

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Модернизированными бронеавтомобилями "Тигр-М СпН" новейшей модификации стало оснащаться новосибирское соединение специального назначения Центрального военного округа. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Всего спецназом получено четырнадцать бронемашин специального назначения, которые изменились как внешне, так и внутренне. Планируется, что скоро "Тигры" пройдут проверку на полигоне.

Бронеавтомобили "Тигр-М СпН" предназначены для осуществления разведки, сопровождения и охраны колонн. Они способны оказывать огневую поддержку войскам, имеют 5 класс баллистической защиты. Машины получили пулестойкие шины с противовзрывными вставками, отводящими ударную волну, интегрированную керамическую броню, противоминную защиту, специальное остекление и пять видеокамер для кругового обзора.

На автомобилях предусмотрено размещение боекомплекта, средств связи и блокираторов радиоуправляемых фугасов.