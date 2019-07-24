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24.07.2019
ТАСС

Роскосмос и Минпросвещения создадут стандарт для открытия аэрокосмических классов

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Музей космоса (Церковь Святой Параскевы)
Музей космоса (Церковь Святой Параскевы).
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Они будут формироваться там, где находятся предприятия госкорпорации, а также планетарии, музеи и профильные образовательные центры

СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Роскосмос и Минпросвещения выработают стандарт и методический пакет аэрокосмических классов, а также ресурсное обеспечение процесса по их созданию, к которому смогла бы подключиться любая школа. Об этом рассказал ТАСС директор департамента развития персонала и сопровождения проектов госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Шишкин во время посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи.

"Мы ставим задачу, чтобы был выработан определенный стандарт и методический пакет аэрокосмического класса и ресурсное обеспечение этого процесса, когда любая школа, которая захочет у себя аэрокосмический класс создать, сможет присоединиться, быстро получит весь набор программ и поймет, как им готовить своих специалистов", - сказал Шишкин.

По словам представителя Роскосмоса, работа ведется на территориях присутствия, где находятся предприятия госкорпорации, и где для детей будут проводить специальные экскурсии и уроки, а также там, где нет предприятий, но есть планетарии, музеи, образовательные центры, чьи ресурсы можно объединить со школьными.

"То есть фактически речь идет о таком аэрокосмическом или инженерно-космическом классе 2.0, когда есть кроме инициативы еще и методическое обеспечение. Над этим мы сейчас с Министерством просвещения ведем работу", - уточнил Шишкин.

Активнее всего работа ведется в Москве и Московской области. "Также это Санкт-Петербург, Самара, Воронеж, Сибирь - Красноярск, Железногорск, Новосибирск, Омск, Томск. Как правило, это пока дополнительное образование, инициированное школой. Самое узкое место в этой работе - это наставники с предприятий и педагоги, которых надо будет дополнительно подготовить. С этим мы тоже сейчас работаем", - добавил Шишкин.

В настоящее время интерес к космической тематике не угасает, а, наоборот, растет, число поступающих в профильные вузы больше и больше, отметил Шишкин. "Дальше вопрос в том, чтобы эту воронку интереса превратить в предметный интерес к обучению, а в дальнейшем - к трудоустройству в ракетно-космической отрасли. Это могут быть как наши предприятия, так и возможное создание собственного бизнеса в будущем в космической отрасли", - подчеркнул представитель Роскосмоса.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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