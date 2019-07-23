Россия помогла США снова начать учить артиллеристов самостоятельным расчетам
После сурового урока, преподанного Россией на Украине, полевая артиллерия армии США вновь возвращается к обучению ручным методам расчета стрельбы. Армии США не приходилось сталкиваться с РЭБ во время войн в Ираке и Афганистане, но конфликт на востоке Украины в Донбассе показал серьезнейшую опасность электронного нападения при столкновении с нормальным противником. Поэтому Школа полевой артиллерии армии США (USAFAS) сделала усиленный акцент на изучении "устаревших" методов.
|Обучение артиллеристов.
|Источник: aftershock.news
"Возвращение таблиц стрельбы - большое дело. Если вы не понимаете их, вы не понимаете и того, что автоматизированная система делает для вас", - сказал штаб-сержант Чад Пейн, инструктор по курсу управления огнем.
Около десяти лет назад USAFAS начала снижать объем обучения устаревшим методам. Это связано с тем, что усовершенствованная система тактических данных полевой артиллерии (Advanced Field Artillery Tactical Data System - AFATADS) позволила эффективно работать в любых ситуациях и значительно ускорила скорость стрельбы, - сказал помощник коменданта полковник Сэмюэль Сэйн.
Но применение Россией средств РЭБ в Крыму и на Украине "пробудило нас ото сна", сказал Сэйн. За прошедший год комендант школы сделал приоритетом возвращение ручных расчетов или, как их называют в США, "боевых действий в сложных условиях", в программу обучения для всех курсов. По его словам, эти занятия теперь проводятся не только для зеленых курсантов, но и на всех офицерских курсах от базового до курса для полковников.
Теперь курсанты учатся использовать карты и изучают математику для расчета стрельбы. "Они будут "работать ручками", пока мы не убедимся, что они полностью понимают основы", - сказал Пейн, объясняя, что только после этого студентов допустят до обучения AFATADS.
Это мощный прорыв, поскольку ручные расчеты по стрельбе гаубиц являются сложными задачами наводчика 20-го уровня, а в училище обычно обучают только 10-уровневым задачам, сказал еще один инструктор штаб-сержант Родрик Стоун.
Учебный циркуляр 3-09.8 по огневой поддержке был недавно обновлен с введением повышенных требований к артиллеристам по навыкам боевых действий в сложных условия.
Артиллерист должен отлично знать и арифметику, и геометрию, и тригонометрию, и алгебру, и, отчасти, аналитическую геометрию. Этими науками артиллеристу надо овладеть так хорошо, чтобы даже в бою, под огнем неприятеля, он не ошибался в расчетах, уверенно и спокойно применяя нужные формулы. Для полного же понимания теории стрельбы и науки о полете снаряда – баллистики – надо знать всю высшую математику. Быть хорошим артиллеристом – это значит обязательно быть хорошим математиком."
В.П. Внуков. "Артиллерия". Государственное Военное Издательство Наркомата Обороны Союза ССР, Москва, 1938.
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