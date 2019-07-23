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23.07.2019
aftershock.news

Россия помогла США снова начать учить артиллеристов самостоятельным расчетам

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M777A2
Солдаты полевого артиллерийского отряда 3-го кавалерийского полка ведут артиллерийский огонь их гаубиц M777A2. (Фото: 2-й лейтенант Джейми Дуглас).
Источник изображения: https://www.armytimes.com/

После су­ро­во­го урока, пре­по­дан­но­го Рос­си­ей на Укра­ине, по­ле­вая ар­тил­ле­рия армии США вновь воз­вра­ща­ет­ся к обу­че­нию ручным ме­то­дам рас­че­та стрель­бы. Армии США не при­хо­ди­лось стал­ки­вать­ся с РЭБ во время войн в Ираке и Аф­га­ни­стане, но кон­фликт на во­сто­ке Укра­и­ны в Дон­бас­се по­ка­зал се­рьез­ней­шую опас­ность элек­трон­но­го на­па­де­ния при столк­но­ве­нии с нор­маль­ным про­тив­ни­ком. По­это­му Школа по­ле­вой ар­тил­ле­рии армии США (USAFAS) сде­ла­ла уси­лен­ный акцент на изу­че­нии "уста­рев­ших" ме­то­дов.


Обучение артиллеристов.
Источник: aftershock.news

"Воз­вра­ще­ние таблиц стрель­бы - боль­шое дело. Если вы не по­ни­ма­е­те их, вы не по­ни­ма­е­те и того, что ав­то­ма­ти­зи­ро­ван­ная си­сте­ма делает для вас", - сказал штаб-сер­жант Чад Пейн, ин­струк­тор по курсу управ­ле­ния огнем.


Около десяти лет назад USAFAS начала сни­жать объем обу­че­ния уста­рев­шим ме­то­дам. Это свя­за­но с тем, что усо­вер­шен­ство­ван­ная си­сте­ма так­ти­че­ских данных по­ле­вой ар­тил­ле­рии (Advanced Field Artillery Tactical Data System - AFATADS) поз­во­ли­ла эф­фек­тив­но ра­бо­тать в любых си­ту­а­ци­ях и зна­чи­тель­но уско­ри­ла ско­рость стрель­бы, - сказал по­мощ­ник ко­мен­дан­та пол­ков­ник Сэмю­эль Сэйн.


Но при­ме­не­ние Рос­си­ей средств РЭБ в Крыму и на Укра­ине "про­бу­ди­ло нас ото сна", сказал Сэйн. За про­шед­ший год ко­мен­дант школы сделал при­о­ри­те­том воз­вра­ще­ние ручных рас­че­тов или, как их на­зы­ва­ют в США, "боевых дей­ствий в слож­ных усло­ви­ях", в про­грам­му обу­че­ния для всех курсов. По его словам, эти за­ня­тия теперь про­во­дят­ся не только для зе­ле­ных кур­сан­тов, но и на всех офи­цер­ских курсах от ба­зо­во­го до курса для пол­ков­ни­ков.


Теперь кур­сан­ты учатся ис­поль­зо­вать карты и изу­ча­ют ма­те­ма­ти­ку для рас­че­та стрель­бы. "Они будут "ра­бо­тать руч­ка­ми", пока мы не убе­дим­ся, что они пол­но­стью по­ни­ма­ют основы", - сказал Пейн, объ­яс­няя, что только после этого сту­ден­тов до­пу­стят до обу­че­ния AFATADS.


Это мощный прорыв, по­сколь­ку ручные рас­че­ты по стрель­бе гаубиц яв­ля­ют­ся слож­ны­ми за­да­ча­ми на­вод­чи­ка 20-го уровня, а в учи­ли­ще обычно обу­ча­ют только 10-уров­не­вым за­да­чам, сказал еще один ин­струк­тор штаб-сер­жант Родрик Стоун.


Учеб­ный цир­ку­ляр 3-09.8 по ог­не­вой под­держ­ке был недав­но об­нов­лен с вве­де­ни­ем по­вы­шен­ных тре­бо­ва­ний к ар­тил­ле­ри­стам по на­вы­кам боевых дей­ствий в слож­ных усло­вия.


"Вы уже убе­ди­лись в том, что ар­тил­ле­ри­сту на поле боя при­хо­дит­ся решать ряд ма­те­ма­ти­че­ских задач. Ве­ро­ят­но, эти задачи по­ка­за­лись вам очень про­сты­ми, и вам ка­жет­ся стран­ным, почему в ар­тил­ле­рии при­да­ют такое боль­шое зна­че­ние ма­те­ма­ти­ке, почему при­ня­то го­во­рить, что хо­ро­ши­ми ко­ман­ди­ра­ми-ар­тил­ле­ри­ста­ми могут стать только хо­ро­шие ма­те­ма­ти­ки.

Ар­тил­ле­рист должен от­лич­но знать и ариф­ме­ти­ку, и гео­мет­рию, и три­го­но­мет­рию, и ал­геб­ру, и, от­ча­сти, ана­ли­ти­че­скую гео­мет­рию. Этими на­у­ка­ми ар­тил­ле­ри­сту надо овла­деть так хорошо, чтобы даже в бою, под огнем непри­я­те­ля, он не оши­бал­ся в рас­че­тах, уве­рен­но и спо­кой­но при­ме­няя нужные фор­му­лы. Для пол­но­го же по­ни­ма­ния теории стрель­бы и науки о полете сна­ря­да – бал­ли­сти­ки – надо знать всю высшую ма­те­ма­ти­ку. Быть хо­ро­шим ар­тил­ле­ри­стом – это значит обя­за­тель­но быть хо­ро­шим ма­те­ма­ти­ком."

В.П. Внуков. "Ар­тил­ле­рия". Го­су­дар­ствен­ное Во­ен­ное Из­да­тель­ство Нар­ко­ма­та Обо­ро­ны Союза ССР, Москва, 1938.

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