Арктические амбиции. Зачем Китай строит ледокольный флот

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Водоизмещение — почти 14 тысяч тонн, автономность — 60 суток, экипаж — 90 человек: КНР приняла в эксплуатацию первый ледокол собственной постройки "Сюэлон-2" ("Снежный дракон — 2"). Судно передали в Институт полярных исследований. После проверки эксплуатационных характеристик его уже осенью отправят в экспедицию к берегам Антарктиды. В будущем ледокол планируют использовать для исследовательских работ в Арктике. О том, зачем Китаю ледокольный флот, — в материале РИА Новости.

Снежные драконы

Китай пока располагает двумя ледоколами. "Сюэлон-1" переоборудовали из грузового судна, построенного в 1993-м на Украине. С 22 июля по 2 августа 2012-го "Снежный дракон" преодолел по Северному морскому пути 2894 морских мили и стал первым в Китае, покорившим этот маршрут. Поход осуществили в рамках масштабной экспедиции в Арктику, длившейся 90 дней. Китайские ученые изучали состояние вод региона. "Сюэлон" дважды подвергался серьезной модернизации. На судне установили новый двигатель и разместили глубоководный спускаемый аппарат. Ожидается, что ледокол останется в строю до 2030 года.

Китайский ледокол Xue Long ("Снежный дракон") Источник изображения: © AFP 2019 / Stringer

"Сюэлон-2" несколько меньше предшественника. Длина корпуса — 122,5 метра, ширина — 22,3 метра. Дизель-электрическая двигательная система позволяет развивать скорость до 15 узлов в открытой воде и три узла при колке полутораметрового льда. Корабль оснащен современным оборудованием для океанографической съемки, мониторинга полярного ледового покрытия, изучения атмосферных и экологических условий, морского дна, биологических ресурсов. Кроме того, ледокол займется снабжением научных объектов страны в арктических и антарктических регионах.

Ледокол Xue Long 2 Источник изображения: © AFP 2019 / Stringer

Хотя Китай не арктическое государство, свои интересы в северных широтах у Пекина есть. В январе 2018-го Госсовет КНР издал первую Белую книгу по политике в Арктике. Там говорится о намерении совместно с другими государствами создавать морские торговые маршруты в рамках инициативы "Полярный шелковый путь". В документе отмечено, что китайские предприятия поощряют за участие в развитии инфраструктуры этих маршрутов и совершение пробных коммерческих плаваний. Кроме того, заявлено, что КНР собирается добывать в Арктике нефть, газ, минеральные ресурсы и неископаемые виды топлива.

Это вызвало нервную реакцию в Вашингтоне. Двадцать третьего мая текущего года советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что американские моряки скоро получат новые ледоколы и смогут конкурировать в Арктике с Россией, а также противостоять "незаконной экспансии" КНР. Впрочем, по мнению экспертов, это всего лишь обычная пропаганда и привычная американская риторика об "угрозах".

"Я бы не стал говорить о какой-то масштабной экспансии Китая в Арктику, — объясняет РИА Новости старший научный сотрудник Института Дальнего Востока Василий Кашин. — Несомненно, у Пекина есть интересы в регионе. Китайцы уже инвестировали средства в наш проект "Ямал СПГ". Теоретически их интересует Северный морской путь в качестве альтернативы уже использующимся маршрутам. Но каких-то масштабных планов по наращиванию присутствия в Арктике у Китая нет. То, что они построили полноценный ледокол, ни о чем не говорит. Полярные исследования проводят все страны с серьезными научными и морскими амбициями. Без станций в Антарктиде, без экспедиций в Арктику невозможно изучать изменение климата и развивать ряд других направлений в науке. Практически все крупные государства располагают исследовательскими ледоколами — Япония, Франция, Великобритания. Программа строительства ледоколов имеется даже у Индии".

Спорный регион

Вместе с тем, по данным ряда СМИ, Китай к 2025 году рассчитывает до 20 процентов внешнеторговых перевозок осуществлять через Северный морской путь. Альтернативы этому маршруту — более длинные транспортные артерии, проходящие через Суэцкий или Панамский каналы. Если расстояние, которое преодолевают суда, идущие из порта Мурманск в японский порт Иокогама через Суэц, — 12 840 морских миль, то через Северный морской путь — 5770.

Доминирующим игроком в Арктике остается Россия, фактически единолично контролирующая Северный морской путь благодаря мощному ледокольному флоту. На маршруте работают четыре атомных ледокола — "Ямал", "50 лет Победы", "Таймыр" и "Вайгач". Также есть единственный в мире атомный лихтеровоз "Севморпуть". Внушительная армада — и это без учета дизель-электрических ледоколов.

На Балтийском заводе строят еще три ледокола ЛК-60Я серии 22200 с новыми реакторами РИТМ-200. Все три корпуса уже спущены на воду. Первый ледокол "Арктика" достроят в 2020-м, второй — "Сибирь" — в 2021-м, третий — "Урал" — в 2022-м. Эти корабли станут самыми крупными и мощными в своем классе. Кроме того, сейчас ведется подготовка к строительству сверхмощных ледоколов нового поколения проекта "Лидер" с реакторной установкой "РИТМ-400".

Сложившийся в регионе баланс сил очень не устраивает американцев, располагающих всего двумя ледоколами. В ноябре прошлого года счетная палата США заявила о необходимости усилить военное присутствие в Арктике. Специалисты ведомства назвали фактором риска российские инвестиции в энергетику, логистику и инфраструктуру вдоль Северного морского пути. И подчеркнули, что с 1981 года площадь морского льда в Арктике значительно сократилась.

Новый атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) "Урал" перед началом церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

"Эти изменения способствуют наращиванию коммерческой и иной морской деятельности в регионе, что вместе со спорами о суверенных правах может потребовать от США нарастить в Арктике присутствие вооруженных сил и сил внутренней безопасности", — отмечалось в документе.

В ответ на это правительство России разработало новые правила прохода по Севморпути для военных судов иностранных государств. Теперь кораблям ВМС других стран необходимо уведомлять Москву о намерении следовать этим маршрутом за 45 суток. Кроме того, на борту любого военного корабля должен присутствовать российский лоцман. Москва оставляет за собой право отказать в проходе по Северному морскому пути. Кроме того, в случае несанкционированного движения Вооруженные силы России могут применить чрезвычайные меры: арест или даже уничтожение нарушителя.