Эксперт предположил, что может войти в соглашение о ВТС с Китаем

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Китаем послужит подробным планом совместных действий Москвы и Пекина по обеспечению мировой военно-политической стабильности, речь может идти о совместных учениях по противовоздушной и противоракетной обороне, предположил в беседе с РИА Новости член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.

Ранее кабмин РФ принял согласованное с МИД предложение Минобороны о проведении переговоров с Китаем для заключения соглашения о военном сотрудничестве.

"Совместные военные учения - они необходимы и в антитеррористическом формате и в более широком формате, есть возможности для совместных учений в области противоракетной и противовоздушной обороны. Такая необходимость сегодня объективно существует", - сказал Коротченко.

По его словам, "речь не идёт о каком-то военном союзе". "Сотрудничество наших стран не нацелено против кого бы то ни было, просто мы будем обеспечивать мировую военно-политическую стабильность. Думаю, что новый документ послужит четким планом действий, которые наши страны будут предпринимать в этом направлении", - пояснил эксперт.

"Также мы будем вырабатывать совместные меры по противодействию планам США развернуть глобальную систему ПРО. Думаю, будет немаловажным продолжение военно-технического сотрудничества с Китаем", - добавил Коротченко.

Собеседник агентства не исключил, что после реализации контрактов на поставку КНР истребителей Су-35 и систем ПВО С-400 будут подписаны новые контракты по высокотехнологичным вооружениям для Пекина, а также подготовлены необходимые для их эксплуатации кадры.

"Самое главное, мы продолжим работу по стабилизации международной военно-политической обстановки. В частности, речь идёт и о борьбе с международным терроризмом – обе страны заинтересованы в стабилизации ситуации в Афганистане", - подчеркнул Коротченко.

Сенатор Франц Клинцевич ранее заявил РИА Новости, что соглашение с КНР может касаться обмена технологиями и использования Китаем элементов российских систем ПВО на Дальнем Востоке.