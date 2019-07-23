Войти
23.07.2019
РИА Новости

Эксперт предположил, что может войти в соглашение о ВТС с Китаем

1092
0
0
Dongfeng 21А (DF-21А)
Наземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Китаем послужит подробным планом совместных действий Москвы и Пекина по обеспечению мировой военно-политической стабильности, речь может идти о совместных учениях по противовоздушной и противоракетной обороне, предположил в беседе с РИА Новости член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.

Ранее кабмин РФ принял согласованное с МИД предложение Минобороны о проведении переговоров с Китаем для заключения соглашения о военном сотрудничестве.

"Совместные военные учения - они необходимы и в антитеррористическом формате и в более широком формате, есть возможности для совместных учений в области противоракетной и противовоздушной обороны. Такая необходимость сегодня объективно существует", - сказал Коротченко.

По его словам, "речь не идёт о каком-то военном союзе". "Сотрудничество наших стран не нацелено против кого бы то ни было, просто мы будем обеспечивать мировую военно-политическую стабильность. Думаю, что новый документ послужит четким планом действий, которые наши страны будут предпринимать в этом направлении", - пояснил эксперт.

"Также мы будем вырабатывать совместные меры по противодействию планам США развернуть глобальную систему ПРО. Думаю, будет немаловажным продолжение военно-технического сотрудничества с Китаем", - добавил Коротченко.

Собеседник агентства не исключил, что после реализации контрактов на поставку КНР истребителей Су-35 и систем ПВО С-400 будут подписаны новые контракты по высокотехнологичным вооружениям для Пекина, а также подготовлены необходимые для их эксплуатации кадры.

"Самое главное, мы продолжим работу по стабилизации международной военно-политической обстановки. В частности, речь идёт и о борьбе с международным терроризмом – обе страны заинтересованы в стабилизации ситуации в Афганистане", - подчеркнул Коротченко.

Сенатор Франц Клинцевич ранее заявил РИА Новости, что соглашение с КНР может касаться обмена технологиями и использования Китаем элементов российских систем ПВО на Дальнем Востоке.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Китай
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
20.06.2016
Стратегический партнер России
10.03.2015
Москва и Пекин: новое испытание
02.12.2013
Заместитель Министра обороны России Анатолий Антонов встретился с представителями ведущих СМИ
24.10.2011
Стокгольмский прогноз для Москвы и Пекина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.07 23:38
  • 5
1904-1905, 2024-2025 или раньше?
  • 23.07 22:20
  • 26
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 23.07 21:34
  • 15
Афганские ВВС критикуют вертолёты США и хотят летать на Ми-35
  • 23.07 20:18
  • 4
Еще о проблеме задолженности предприятий российского оборонно-промышленного комплекса
  • 23.07 19:37
  • 2
В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
  • 23.07 19:28
  • 4
Высадка на Луну: почти никаких результатов за 50 лет! (Le Temps, Швейцария)
  • 23.07 17:51
  • 44
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 23.07 15:37
  • 1
В США российскую "Армату" назвали неконкурентоспособной
  • 23.07 15:19
  • 2
США строят новые стратегические баллистические ракеты
  • 23.07 15:09
  • 4
Урок мужества: офицеры-подводники спасли товарищей ценой своих жизней
  • 23.07 14:43
  • 7752
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.07 14:05
  • 1
Новые ведомственные награды полиции - СМИ получат знак с чернильницей
  • 23.07 12:53
  • 1
"Это вызов": Пентагон не устроила российская доктрина
  • 23.07 10:40
  • 1
Продемонстрированы внутренние отсеки РБК-2200
  • 23.07 05:41
  • 2
Русско-украинская летчица ВВС США поведала о патриотизме