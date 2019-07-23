Помпео заявил, что США "упрашивали" Россию не нарушать важные договоры

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. США "упрашивали" Россию не нарушать важные договоры, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.

"Когда Россия нарушала важные договоры, мы просто отправляли им письма и упрашивали остановиться", - сказал он, выступая перед американскими ветеранами во Флориде.

Трансляцию мероприятия вел сайт госдепартамента.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сделала все возможное для того, чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и снять взаимные озабоченности с США, но Вашингтон уклонился от диалога.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.